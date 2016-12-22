Теннисист Марат Сафин станет советником Вячеслава Володина

Теннисист Марат Сафин согласился занять пост советника спикера Госдумы Вячеслава Володина. Об этом, как передает «Интерфакс», рассказал первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Исаев сообщил, что Володин предложил Сафину стать общественным советником по вопросам спорта. При этом зампред фракции отметил, что Сафин является опытным политиком, и «Единая Россия» благодарна ему за участие в работе партии.

Сафин согласился занять пост советника спикера Госдумы. «Я думаю, от такого нельзя отказываться, от таких возможностей», — заявил он.

Накануне, 25 мая, стало известно, что Сафин решил отказаться от депутатского мандата. По словам теннисиста, он решил сосредоточиться на работе в международных спортивных организациях. Депутатом Госдумы от партии «Единая Россия» он являлся с 2011 года.