Поклонская объяснила обращениями граждан проверки фильма и студии Учителя

Проверки фильма «Матильда» и киностудии режиссера Алексея Учителя проходят в связи с обращениями граждан. Об этом заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская, передает «РИА Новости».

«Я рассматриваю обращения граждан, в связи с чем готовлю депутатские запросы в компетентные органы, проводятся проверки», — сказала она. Поклонская уточнила, что проверки идут по факту оскорбления чувств верующих, а также проверяются бюджетные средства, которые были выделены на финансирование фильма Учителя «Матильда».

«Я не могу знать, на какой запрос он [Алексей Учитель] ссылается. У меня был не один запрос», — сказала она. «Господа режиссеры рекламируют свой фильм, я в этом участвовать не буду», — подчеркнула депутат.

О том, что киностудия Алексея Учителя получила от полиции запрос на предоставление документов, накануне, 25 мая, заявил адвокат режиссера Константин Добрынин. По его словам, на студию «пришел сотрудник полиции», который принес «запрос на предоставление документов». Проверки в студии Алексея Учителя проходят уже в течение месяца, заявил «Интерфаксу» сам режиссер. «У нас только несколько дней назад закончилась проверка государственного казначейства, которая проходила по запросу все той же Натальи Поклонской», — говорил он.

«Почему депутат Госдумы рассылает веером запросы в госучреждения на одну и ту же тему», — задался вопросом Учитель. «Это возмутительно! Госдума должна что-то сделать с этим и вмешаться в ситуацию», — сказал он.​

Конфликт Алексея Учителя и Натальи Поклонской начался еще в 2016 году, когда депутат направила запрос на проверку «Матильды» в Генпрокуратуру. Она обвинила режиссера в том, что его фильм является «антиисторической подделкой», который нацелен на «дискредитацию одного из самых почитаемых святых — царя страстотерпца Николая II и его семьи».

В январе Поклонская направила второй запрос в Генпрокуратуру и Министерство культуры с требованием проверить финансирование и сценарий картины, поскольку результаты первой проверки ее не устроили. В новом запросе на имя генерального прокурора Юрия Чайки депутат попросила привлечь к проверке историков и богословов. Впоследствии она дополнила запрос заключением экспертов, которые утверждают, что в «Матильде» присутствуют кадры с «высокой степенью провокативности и уничижения».



Алексей Учитель в свою очередь направил жалобу в комиссию Госдумы, в которой попросил проверить действия Натальи Поклонской на «возможное» нарушение депутатской этики. Комиссия Госдумы в действиях депутата нарушений не нашла.

Позиции депутата придерживаются некоторые деятели РПЦ. В частности, глава патриаршего совета по культуре, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) заявил, что в фильм Учителя является «пошлой фальсификацией». Режиссер в свою очередь назвал подобные претензии «недоразумением».

Фильм «Матильда. Тайна дома Романовых» должен выйти на экраны в этом году. В картине рассказывается история русской балерины Матильды Кшесинской.