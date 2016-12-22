Мединский прокомментировал ситуацию вокруг Серебренникова

Министр Культуры России Владимир Мединский заявил, что в Минкульте знали о расследовании дела о хищении в «Седьмой студии», которые привели к обыскам у режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом глава Минкульта заявил в интервью «Газете.ru».

«Соответствующие службы министерства были в курсе», — заявил Мединский. Он также выразил надежду, что следствие будет проведено «максимально непредвзято» и «без демонстративной жесткости». Он отметил, что «люди творческие больше реагируют на форму, а не на содержание». Именно из-за этого, по словам министра культуры, «традиционные действия силовиков вызвали такой большой эмоциональный отклик».

Мединский подчеркнул, что Серебренников «вообще находится лишь в статусе свидетеля».

Обыски в квартире Кирилла Серебренникова и в «Гоголь-центре», руководителем которого он является, прошли 23 мая. В СК поясняли, что обыски проводились в рамках дела о хищении около 200 млн руб. руководством «Седьмой студии», которая была создана Серебренниковым. Режиссер был допрошен по данному делу как свидетель.

Артисты выступили в поддержку «Гоголь-центра»

Следствие 25 мая попросило заключить под стражу экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина и экс-бухгалтера Нину Масляеву, которые ранее были задержаны. Итин в суде отказался признать факт хищения средств. Он был помещен под домашний арест.