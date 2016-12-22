НАТО присоединилось к международной коалиции по борьбе с ИГ

НАТО присоединилось к международной коалиции по борьбе с боевиками запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство». Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите стран-участниц альянса в Брюсселе, сообщила в Twitter официальный представитель НАТО Оана Лугенску.
При этом Столтенберг отметил, что присоединение к коалиции не означает, что НАТО будет принимать участие в боевых действиях. Глава альянса добавил, что НАТО будет участвовать в наращивании потенциала коалиции.
В ходе саммита в Брюселе также было принято решение создать в штаб-квартире альянса антитеррористический центр по обмену информацией.
Постпред России при НАТО Александр Грушко в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что присоединение альянса к коалиции практически ничего не дает, передает «РИА Новости». «С точки зрения добавленной стоимости этот шаг мало что дает, поскольку все страны, я подчеркиваю, все страны альянса являются участниками этой самой коалиции», - заявил Грушко.
В международную коалицию по борьбе с террористами в Ираке и Сирии входят 68 стран. Она была создана в августе 2014 года. Во главе коалиции стоит США.