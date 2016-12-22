В промзоне штата Делавэр разбился вертолет

В промзоне в американском штате Делавэр потерпел крушение вертолет. Об этом сообщили пожарные, передает Associated Press.

По данным собеседника агентства, инцидент произошел недалеко от аэропорта Уилмингтона. После падения вертолет загорелся.



Как сообщает ABC, крушение потерпел медицинский вертолет. Жертвой инцидента стал один человек. По данным телеканала, вертолет упал, направляясь в аэропорт Уилмингтона. На борту был только пилот, и воздушное судно не было задействовано в спасательных операциях. Пока неясно, откуда именно летел вертолет, также не называется имя погибшего и причины катастрофы.