Трамп призвал НАТО сосредоточиться на исходящих от России угрозах

Президент США Дональд Трамп призвал страны-члены НАТО сконцентрироваться на проблемах терроризма, миграции и угрозах, исходящих от России. Об этом американский президент заявил в ходе выступления на открытии памятников трагедии 11 сентября 2001 года и мемориала Берлинской стены в новой штаб-квартире НАТО в Брюсселе, передает Reuters.

Во время выступления Трамп заявил, что США «никогда не прекратят борьбу с терроризмом», назвав теракт на «Манчестер Арене», произошедший 22 мая, «дикой и варварской атакой». Кроме того, по данным The New York Times, Трамп заявил, что страны НАТО должны тратить больше на коллективную оборону. При этом издание подчеркивает, что Трамп воздержался от критики России и избегал вопреки ожиданиям лидеров стран-членов НАТО тему статьи 5 договора о НАТО (в 5 статье сказано, что нападение на одного члена альянса означает нападение на все НАТО).

На открытии памятников присутствовал не только президент США, но и канцлер Германии Ангела Меркель. Два монумента, установленных рядом с новым зданием штаб-квартиры НАТО в Брюсселе, представляют собой обломки нью-йоркского Всемирного торгового центра и Берлинской стены, передает Reuters.

​Как сообщает ​The New York Times, ранее председатель Европейского совета Дональд Туск после встречи с Дональдом Трампом в Брюсселе заявил, что не уверен, что ЕС и Трамп одинаково оценивают отношения с Россией. Однако он отметил, что их оценки конфликта на Украине совпадают.