Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Общество
Экс-гендиректор «Седьмой студии» отказался признать факт хищения средств 17:52 Власти Петербурга отказали 16 обратившимся за компенсацией после теракта 18:58 Манчестерский террорист попал в Европу через турецкую границу 18:49 Комиссар Совета Европы вмешается в суд по жалобе «иностранных агентов» 18:26 Задержан скрывавшийся фигурант дела о беспорядках на Хованском кладбище 18:13 Медведев пожаловался на не окупившиеся «и на 10%» студенческие стартапы 18:03 Собянину предложили сделать бессрочной приватизацию арендуемого имущества 17:19 Минтруд назвал число ожидающих повышения зарплат бюджетников 17:12 Путин подарил Калягину на юбилей книгу о Бразилии 16:32 Глава Большого театра заявил о недопустимости влияния власти на репертуар 16:19 Следствие попросило суд арестовать экс-директора «Седьмой студии» 15:49 Дебатов не будет: как развивался конфликт Усманова с Навальным 15:34 Власти Москвы ответили на претензии «Гринпис» по реновации 15:11 Суд прекратил дело против опубликовавшей фото кулича и яиц женщины 14:39 ФСБ сообщила о задержании готовивших теракт в транспорте Москвы боевиков 14:03 Во ФСИН опровергли передачу видео с Дадиным из колонии каналу РЕН ТВ 13:51 Профсоюз медработников выступил против возрастного ценза для главврачей 13:49 СК предъявил обвинения братьям Азимовым по делу о теракте в Петербурге 13:34 Верховная рада поддержала закон о боевом гопаке 13:31 В Рижском заливе на латвийском танкере начался пожар 13:24 Массовые беспорядки в столице в Бразилии. Фотогалерея 13:17
Лента новостей 18:58 МСК
Трамп призвал НАТО сосредоточиться на исходящих от России угрозах Политика, 18:31 Bloomberg узнал о плане обхода сирийских санкций через Россию Экономика, 18:29 Комиссар Совета Европы вмешается в суд по жалобе «иностранных агентов» Общество, 18:26 Горизбирком Петербурга разрешил провести референдум по отзыву депутатов Политика, 18:24 Артем Дзюба пропустил тренировку сборной России Спорт, 18:17 Минфин счел несправедливым доначисление акциза импортерам вина Бизнес, 18:15 Задержан скрывавшийся фигурант дела о беспорядках на Хованском кладбище Общество, 18:13 Медведев пожаловался на не окупившиеся «и на 10%» студенческие стартапы Общество, 18:03 Чемезов прокомментировал статью о поиске инвестора для Уралвагонзавода Политика, 18:01 Лучшие предложения рынка наличной валюты  18:00   USD НАЛ. Покупка 56,40 Продажа 56,45 EUR НАЛ. 63,10 63,30 В Китае заподозрили в коррупции главу второго по величине добытчика угля Бизнес, 17:59 Кадыров рассказал о своем нежелании носить красный галстук в СССР Политика, 17:55 Минобороны пообещало к 2025 году «поднять в воздух» скоростной вертолет Технологии и медиа, 17:54 Экс-гендиректор «Седьмой студии» отказался признать факт хищения средств Общество, 17:52 Москва начала поиски разработчика программы реновации Бизнес, 17:48 Марат Сафин решил сдать мандат депутата Госдумы Политика, 17:48 Минобороны назвало сроки появления у России собственного вертолетоносца Политика, 17:41 МИД призвал россиян избегать мест массовых скоплений людей в Британии Политика, 17:35 В Подмосковье упразднили Шатурский район Политика, 17:31 Глава МИД Болгарии ответила на слова Путина о Кирилле и Мефодии Политика, 17:29 Финансовые власти поддержали страхование средств малого бизнеса в банках Финансы, 17:27 Собянину предложили сделать бессрочной приватизацию арендуемого имущества Общество, 17:19 Минтруд назвал число ожидающих повышения зарплат бюджетников Общество, 17:12 Плановая развилка: что советуют экономисты Путину Андрей Нечаев экономист, министр экономики России в 1992–1993 годах Мнение, 17:00 В Таджикистане на российской базе создадут батальон беспилотников Технологии и медиа, 16:58 Посол США пообещал «принять меры» из-за утечек о теракте в Манчестере Политика, 16:57 Минкомсвязь признала подорожание связи из-за «пакета Яровой» Политика, 16:51 В ЛНР погиб бывший командир батальона «Хулиган» Владимир Цвях Политика, 16:50
Экс-гендиректор «Седьмой студии» отказался признать факт хищения средств
Материалы по теме Жаловавшийся на мат в «Гоголь-центре» фонд отверг причастность к обыскам В «Гоголь-центре» завершились обыски «Акция устрашения»: деятели искусства об обысках в «Гоголь-центре» Серебренников прокомментировал обыски в его квартире и в «Гоголь-центре»
17:52
Экс-гендиректор «Седьмой студии» отказался признать факт хищения средств

Бывший генеральный директор труппы Кирилла Серебренникова «Седьмая студия» Юрий Итин отказался признать факт хищения средств, передает корреспондент РБК из Пресненского суда Москвы.

По его словам, он не вел никаких переговоров в рамках работы студии, а только выдал доверенность продюсеру компании. «Я признаю собственную халатность за действиями сотрудников», — отметил он.

Следователь в ходе заседания суда просил заключить Итина под стражу. В качестве доказательств он привел тот факт, что в распоряжении следствия есть запись разговора, в котором говорится о подделке документов «Седьмой студией».

В свою очередь Итин подчеркнул, что не является социально опасным лицом, попросил «применить меру пресечения в виде домашнего ареста» и пообещал сотрудничать со следствием.

Экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева также сотрудничает со следствием. Об этом сообщил агентству «Интерфакс» адвокат Масляевой Павел Теплухин. Он отметил, что обвинение Масляевой пока не предъявили. «Масляева готова пойти на сделку со следствием и признать вину. Она была лишь рабочей лошадкой и не главным человеком в организации», — подчеркнул Теплухин.

Фотогалерея Артисты выступили в поддержку «Гоголь-центра» 23 мая в «Гоголь-центре» и квартире его художественного руководителя Кирилла Серебренникова прошли обыски, связанные с делом о хищении 200 млн руб. Вечером известные... Показать 9 фотографий

Ранее в Пресненский суд Москвы поступили ходатайства о заключении под стражу экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина и экс-бухгалтера Нины Масляевой. Они выступают фигурантами по делу о хищении бюджетных средств, в рамках которого 23 мая 2017 года в «Гоголь-центре» режиссера Кирилла Серебренникова прошли обыски.

Итин и Масляева были задержаны правоохранительными органами 25 мая. Их подозревают в хищении около 200 млн руб. государственных средств. По данным следствия, «неустановленные лица из руководства» «Седьмой студии» в период с 2011 года по 2014 год похитили выделенные государством «на развитие и популяризацию искусства» деньги.

Также обыски проводились в квартире режиссера «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. После обысков его допросили по делу в качестве свидетеля.

Серебренников основал труппу «Седьмая студия» в 2012 году на основе своего курса в Школе-студии МХАТ.

Чулпан Хаматова зачитывает обращение в поддержку «Гоголь-центра»
Видео: РБК
 

Теги
Хищение, «Седьмая студия», Юрий Итин, Нина Масляева
Другие материалы РБК
«Красавицы остались не у дел»: светская львица о вечеринке
Дочь московского чиновника блеснула на вечеринке в Турции (фото)
7 удивительных российских деликатесов, которыми можно гордиться
Мутко рассмешил Медведева обещанием
В России хотят изменить формулу расчета платежей за коммунальные услуги
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку