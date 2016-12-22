Экс-гендиректор «Седьмой студии» отказался признать факт хищения средств

Бывший генеральный директор труппы Кирилла Серебренникова «Седьмая студия» Юрий Итин отказался признать факт хищения средств, передает корреспондент РБК из Пресненского суда Москвы.

По его словам, он не вел никаких переговоров в рамках работы студии, а только выдал доверенность продюсеру компании. «Я признаю собственную халатность за действиями сотрудников», — отметил он.

Следователь в ходе заседания суда просил заключить Итина под стражу. В качестве доказательств он привел тот факт, что в распоряжении следствия есть запись разговора, в котором говорится о подделке документов «Седьмой студией».

В свою очередь Итин подчеркнул, что не является социально опасным лицом, попросил «применить меру пресечения в виде домашнего ареста» и пообещал сотрудничать со следствием.

Экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева также сотрудничает со следствием. Об этом сообщил агентству «Интерфакс» адвокат Масляевой Павел Теплухин. Он отметил, что обвинение Масляевой пока не предъявили. «Масляева готова пойти на сделку со следствием и признать вину. Она была лишь рабочей лошадкой и не главным человеком в организации», — подчеркнул Теплухин.

Ранее в Пресненский суд Москвы поступили ходатайства о заключении под стражу экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина и экс-бухгалтера Нины Масляевой. Они выступают фигурантами по делу о хищении бюджетных средств, в рамках которого 23 мая 2017 года в «Гоголь-центре» режиссера Кирилла Серебренникова прошли обыски.

Итин и Масляева были задержаны правоохранительными органами 25 мая. Их подозревают в хищении около 200 млн руб. государственных средств. По данным следствия, «неустановленные лица из руководства» «Седьмой студии» в период с 2011 года по 2014 год похитили выделенные государством «на развитие и популяризацию искусства» деньги.

Также обыски проводились в квартире режиссера «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. После обысков его допросили по делу в качестве свидетеля.

Серебренников основал труппу «Седьмая студия» в 2012 году на основе своего курса в Школе-студии МХАТ.



