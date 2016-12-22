Минобороны пообещало к 2025 году «поднять в воздух» скоростной вертолет

Министерство обороны заявило, что сверхскоростной военный вертолет «поднимется в полет» к 2025 году. Об этом заместитель министра обороны Юрий Борисов сообщил журналистам на выставке HeliRussia-2017, передает «Интерфакс».

«На рубеже реализации ГПВ (государственной программы вооружений. - РБК), то есть к 2025 году, планируем поднять его [вертолет] в воздух», — сказал Борисов. По его словам, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию сверхскоростного вертолета в Минобороны запланировано провести до 2020 года.

Ранее, 16 мая, глава департамента авиационной промышленности Минпромторга Сергей Емельянов сообщал, что вертолет сможет развивать скорость более 500 км/ч, передавало агентство. В феврале создание такого вертолета анонсировал вице-премьер Дмитрий Рогозин. Он сообщал, что разработки не уступают США. Дату вице-премьер не уточнял. «Не хочу называть пока цифры. Пусть это будет сюрпризом, когда сочтем необходимым об этом рассказать», — сказал Рогозин.

О создании перспективного вертолета в октябре 2016 года сообщал начальник 220-го военного представительства Минобороны России полковник Евгений Полуянов. Он уточнял, что в ходе испытаний вертолет с помощью установленных композитных лопастей достиг эксплуатационной скорости 405 км/ч. При этом в октябре 2016 года, по данным агентства «Интерфакс», Борисов сообщал, что серийное производство перспективных скоростных вертолетов может начаться в рамках новой госпрограммы вооружений 2018–2025 года.

«Серийное производство — это вопрос какого-то недалекого будущего», — уточнял тогда Борисов. Он отмечал, что перспективные скоростные вертолеты обладают базовой грузоподъемностью 10–12 т.