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Новый вертолет Ка-62 совершил первый испытательный полет
Материалы по теме Новый российский вертолет Ка-62 пройдет летные испытания в 2017 году "Вертолеты России" продали колумбийцам 10 машин
15:42
Новый вертолет Ка-62 совершил первый испытательный полет

Опытный образец нового вертолета Ка-62 совершил 25 мая первый испытательный полет на летно-испытательной станции Арсеньевской авиационной компании «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию «Ростех»). Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в РБК.

Испытания прошли успешно, заявил гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский. Ка-62 пролетел по кругу на скорости 110 км/ч в течении 15 минут. Летчики-испытатели главного разработчика Ка-62 — АО «Камов» оценил работоспособность вертолета и проверил работу его основных систем электроснабжения, бортового оборудования и силовой установки.

Вертолет Ка-62 разрабатывался для перевозки пассажиров, оказания экстренной медпомощи, перевозки грузов, патрулирования и экологического мониторинга.

Средний многоцелевой вертолет Ка-62

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Специалисты ПАО ААК «Прогресс» и АО «Камов» поэтапно усложняли испытания вертолета, чтобы тщательнее проверить системы и оборудование этой машины, отмечается в релизе. После того, как испытания опытного образца завершат, на вертолете начнутся предварительные, а после — сертификационные наземные и летные испытания.

Сейчас «Вертолеты России» выпустили несколько опытных образцов Ка-62.

Разработки вертолета Ка-62 основаны на основе военной модели Ка-60 «Касатка», над которой начали работать еще в 1980-х годах. Первый полет состоялся в 1998 году. Инженеры решили создать не только военный вертолет, но и многоцелевой вариант Ка-62, макет которой первый раз показали в 1995 году на авиасалоне МАКС в подмосковном Жуковском.

Летательный аппарат создавали при использовании иностранных деталей. Трансмиссия вертолета поставлялась из Австрии. 23 августа 2013 году компания «Вертолеты России» подписала контракты на поставку пяти вертолетов Ка-62 компании Vertical de Aviacion из Колумбии. Машины должны были поставить в 2016 году.

О планах проведения испытаний нового российского вертолета Ка-62 в 2017 году сообщал 16 мая глава департамента авиационной промышленности Минпромторга России Сергей Емельянов.

Он рассказал, что первое испытание в воздухе летный образец вертолета прошел в 2016 году, а в этом году вертолет совершит свой первый «полноценный вылет и начало летных испытаний». 

Теги
вертолеты, «Вертолеты России», вертолет Ка-62, вертолетные испытания
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