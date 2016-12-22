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Бывшего руководителя НПО «Космос» нашли мертвым в Москве
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14:37
Бывшего руководителя НПО «Космос» нашли мертвым в Москве

Один из бывших руководителей Научно-производственного объединения (НПО) «Космос» Борис Кульчицкий был найден мертвым в Москве. Источник в окружении генерального директора «Промстройреконструкция» («дочка» НПО «Космос») Бориса Кульчицкого подтвердил РБК факт смерти бизнесмена, а также наличие повреждений на его теле.

«Мы его похоронили во вторник на Алтуфьевском кладбище. Насколько я знаю, у него был инсульт, он упал, ударился. Про криминальную версию случившегося мне ничего не известно, ее никто не обсуждал. Вряд ли это так», — отметил он.

Дежурный пресс-службы московского главка МВД России сообщил РБК, что труп мужчины был обнаружен в одном из домов на севере столицы еще 21 мая 2017 года.

«В 10 утра на службу «02» поступило сообщение об обнаружении трупа в квартире дома 12А в Шенкурском проезде. Мужчина 1955 года рождения. Проверку проводит Следственный комитет», — сказал собеседник РБК.

Борис Кульчицкий возглавлял фирму «Промстройреконструкция», а до этого — НПО «Космос», которое было признано банкротом в 2014 году.

Таганский суд Москвы в июле 2015 года заочно арестовал президента НПО «Космос» Андрея Чернякова по делу о хищении 11,5 млрд руб. у Банка Москвы. Тогда же на него завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

По версии следствия, 27 апреля 2011 года Черняков, «имея умысел на хищение денежных средств», взял кредит у Банка Москвы на сумму в 10 млрд руб. Деньги должны были пойти на строительство Алабяно-Балтийского тоннеля в Москве. Черняков не вернул кредит и был объявлен в розыск. 

Теги
НПО «Космос», Борис Кульчицкий
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