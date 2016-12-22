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В Госдуму внесли законопроект об отказе от термина «жилье экономкласса»
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13:31
В Госдуму внесли законопроект об отказе от термина «жилье экономкласса»

В Госдуму внесли проект закона о смене термина «жилье экономкласса» на «стандартное жилье». Изменения предлагается внести в закон «О содействии развитию жилищного строительства». Соответствующий документ, внесенный правительством России, опубликован (.pdf) в электронной базе данных нижней палаты парламента.

В документе уточняется, что это должно простимулировать строительство жилья. В нем говорится, что федеральный орган исполнительной власти, занимающийся госполитикой в строительстве, разработает требования к «минимально и (или) максимально допустимым» размерам жилья для определения параметров «стандартного жилья».

Законопроект предлагает установить порядок проведения электронных аукционов и ввести новые аукционы: на право заключения договора аренды для строительства жилья, для комплексного освоения территории, где будут строить жилье (либо для другого развития территории) и другие виды аукционов. В документе говорится о регулировании залога паев Жилищно-коммунального строительства (ЖКС) для создания условий для кредитования членов таких кооперативов. Также предполагается внести изменения в законодательство о нотариате.

Предложение заменить термин «жилье экономкласса» на «стандартное жилье» сделал в марте 2017 года первый вице-премьер России Игорь Шувалов. По его мнению, нужно устранять «административные барьеры для индивидуальных застройщиков» и помогать гражданам в данном направлении.

В июне 2016 года он назвал термин «экономическое жилье» унизительным и предложил от него отказаться, начав вместо этого использовать обозначение «доступное жилье». Шувалов тогда подчеркнул, что в 2006 году в России запустили проект «Доступное жилье», но термин «доступное» «каким-то странным образом» трансформировался в «эконом». 

Теги
законопроект, Госдума России, жилье экономкласса, стандартное жилье
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