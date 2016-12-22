Театральные критики потребовали от властей «уважения» к Серебренникову

Ассоциация театральных критиков (АТК) потребовала «уважения со стороны» властей в отношении худрука «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, директора РАМТ Софьи Апфельбаум и бывшего гендиректора «Седьмая студия» Юрия Итина. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ассоциации.
Ассоциация потребовала также уважения «ко всем коллегам, которые фигурируют в материалах этого дела». «Считаем, что та форма, в которой были проведены следственные действия в «Гоголь-центре», недопустима и направлена на устрашение трудового коллектива и шире — всего российского театра», — говорится в заявлении.
Театральные критики заметили, что обыски прошли по делу, которое возбудили еще в 2015 году. «Такая вспышка активности вызывает подозрения в том, что дело носит политически мотивированный характер», — заключили критики.
Официальное заявление в поддержку Кирилла Серебренникова, Софьи Апфельбаум и Юрия Итина подписали восемь членов координационной группы Ассоциации театральных критиков: Лариса Барыкина, Марина Давыдова, Марина Дмитриевская, Елена Ковальская, Андрей Пронин, Павел Руднев, Глеб Ситковецкий, Ольга Федянина.
Лягушка в кипятке: как интеллигенция реагирует на «дело Серебренникова»
В день обысков, 23 мая, к зданию «Гоголь-центра» пришли заместитель художественного руководителя театра «Современник», народная артистка России Чулпан Хаматова и худрук Театра наций, народный артист России Евгений Миронов. Чулпан Хаматова зачитала перед собравшимися возле здания театра поклонниками «Гоголь-центра» обращение артистов и режиссеров московских театров в поддержку Серебренникова. Совет Гильдии театральных режиссеров России опубликовал на официальном сайте Союза театральных деятелей России (СТД) открытое письмо, в которым выразил «моральную поддержку» художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову в ситуации, сложившейся вокруг него и театра.
Народный артист России Евгений Миронов накануне, 24 мая, передал Владимиру Путину письмо в поддержку Серебренникова во время церемонии вручения государственных наград в Кремле. Актер был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Позднее, во время беседы с Мироновым, президент прокомментировал ситуацию вокруг обысков у Серебренникова фразой «да дураки», сообщил в репортаже специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников. Так Путин ответил на вопрос о том, зачем правоохранительные органы проводили обыски накануне его официального визита во Францию.
Утром 23 мая прошли обыски в квартире Серебренникова и «Гоголь-центре», руководителем которого он является. Оперативные мероприятия проводились в рамках дела о хищении около 200 млн руб. По версии следствия, деньги были украдены руководством «Седьмой студии», созданной Серебренниковым. Уголовное дело о мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ было возбуждено еще весной 2015 года. Режиссер проходит по делу в качестве свидетеля.