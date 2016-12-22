Театральные критики потребовали от властей «уважения» к Серебренникову

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СК начал проверку после взрыва на нефтебазе в Ленинградской области

СМИ узнали о побеге в Египет организатора нападения на военных в Чечне

В Новгородской области в аварии с грузовиком погибли шесть украинцев

Власти разрешат продажу пива в пластиковой таре на Кубке конфедераций

В Ленинградской области из-за взрыва на нефтебазе погибли два человека

В Перми задержали подозреваемого после обрушения сцены на людей

Число противников анонимности в Сети выросло в два раза за четыре года

В Якутии около 96 тыс. человек остались без света из-за аварии

СК возбудил дело после гибели двух человек при пожаре в Красноярском крае

В Красноярском крае застрелили главного редактора местной газеты

Полиция отпустила задержанную по делу о теракте в Манчестере женщину

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Полтавченко рассказал об усилении мер безопасности на ПМЭФ из-за терактов

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