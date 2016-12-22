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Общество
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СМИ сообщили об обнаруженной в Манчестере взрывчатке
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Правоохранительные органы обнаружили в Манчестере компоненты для создания новых бомб . Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает газета Independent со ссылкой на источники в службах безопасности.

Саперы с помощью контролируемого подрыва уже уничтожили одно взрывное устройство, подготовленное к использованию. Кроме того, источники утверждают, что правоохранительные органы уверены в существовании террористической сети, которая готовила новые террористические атаки в Манчестере и за его пределами.

Тем временем, как сообщает Reuters, британской полиции удалось задержать седьмого подозреваемого по делу о теракте в Манчестере. Полиция обнаружила его в городе Нанитон неподалеку от Бирмингема. «В настоящее время шесть мужчин и одна женщина были задержаны в связи со следствием и оставлены под стражей для допроса», — цитирует агентство заявление полиции.

Ранее правоохранительные органы в столице Ливии Триполи задержали брата и отца смертника из Манчестера, Салмана Абеди. До этого, еще один брат Абеди был задержан в Великобритании. 

Фотогалерея Взрыв на стадионе «Манчестер Арена» в Великобритании На стадионе «Манчестер Арена» в городе Манчестер в Великобритании, где вечером 22 мая проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, прогремел взрыв. Очевидцы рассказали... Показать 13 фотографий

Взрыв на стадионе «Манчестер Арена» произошел в ночь на 23 мая после концерта американской певицы Арианы Гранде. В результате теракта, организованного смертником, погибли 22 человека, еще 59 пострадали. за три дня до взрыва смертник Салман Абеди попал на камеры видеонаблюдения во время покупки рюкзака, который был с ним во время совершения теракта.  

Теги
Великобритания, взрывчатка, Манчестер
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