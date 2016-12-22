Полиция задержала на МКАД 20 дальнобойщиков

На 51-м км МКАД сотрудники полиции задержали 20 человек на стоянке дальнобойщиков. Об этом РБК сообщил председатель Объединения перевозчиков России (ОПР) Андрей Бажутин.
«Ребята в этот момент не проводили никакой акции, все флаги и символика были убраны. Они обедали в импровизированной столовой в одном из кузовов большегруза», — сказал он.
По его словам, полицейские сначала задержали 16 человек, а потом еще четырех, которые попытались сфотографировать происходящее. В настоящий момент все задержанные находятся в автозаке, телефоны у них забрали, добавил Бажутин.
Он отметил, что сотрудники полиции устроили инсценировку пикета. «Некоторые были в штатском. Они развернули транспаранты, встали с ними к машинам и стали фотографироваться», — рассказал глава ОПР.
По информации проекта помощи задержанным «ОВД-Инфо», сотрудники Росгвардии с автоматами в руках вытаскивали водителей прямо из кабин автомобилей. Дальнобойщики хотели повесить на свои машины флаги, но не успели этого сделать, отмечает издание.
«В настоящий момент полицейские достали из автомобилей дальнобойщиков плакаты, которые те не успели достать, и повесили их на машины, чтобы зафиксировать на фото, что водители якобы проводили митинг», — пишет «ОВД-Инфо».