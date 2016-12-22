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«Калашников» ответил на сообщения о планах покупки доли Уралвагонзавода
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17:08
«Калашников» ответил на сообщения о планах покупки доли Уралвагонзавода

Концерн «Калашников» не ведет переговоров о покупке доли Уралвагонзавода (УВЗ). Об этом РБК сообщила директор по внешним коммуникациям концерна София Иванова.

«Мы не вели и не ведем переговоров о покупке пакета акций УВЗ», — подчеркнула она.

О том, что инвестором для Уралвагонзавода может стать концерн «Калашников» сообщил источник РБК, близкий к руководству УВЗ. Он отметил, что концерн рассматривается в качестве основного претендента.

Как уточнил источник РБК в компании «Ростех», компания ищет инвестора для одного ​из крупнейших производителей вагонов и танков в России уже не первый месяц. По словам собеседника РБК в Минпромторге, «Ростех» оставит себе блокирующий пакет (25% плюс одна акция), а оставшуюся долю передаст «патриотичным хорошим инвесторам». ​Вместе с тем источник РБК в «Ростехе» отметил, что инвесторов у Уралвагонзавода может быть несколько.

УВЗ перешел в собственность «Ростеха» в декабре прошлого года, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Глава госкомпании Сергей Чемезов тогда отмечал, что одной из главных задач после перехода УВЗ под контроль «Ростезха» будет «финансовое оздоровление» предприятия.

Концерн «Калашников» на 51% принадлежит компании «Ростех», еще на 49% — «Транскомплектхолдингу», владельцем которого является «ТХК-Инвест», следует из данных «СПАРК-Интерфакс». По итогам прошлого года выручка «Калашникова» по МСФО (Международные стандарты финансовой отчетности. - РБК.) составила 18,3 млрд руб., а прибыль — 2,3 млрд руб. 

Теги
«Калашников», «Уралвагонзавод»
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