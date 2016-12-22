В Совфеде обсудят ограничение участия в митингах несовершеннолетних

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Совет Федерации может вскоре предложить законопроект, касающийся участия несовершеннолетних в несогласованных акциях

По словам Матвиенко, она поручила сразу нескольким комитетам верхней палаты парламента (по конституционному законодательству, образованию и науке, по социальной политике) проработать вопрос о регулировании участия несовершеннолетних в несогласованных акциях, передает корреспондент РБК. По итогам обсуждения Совет Федерации может предложить соответствующие поправки к законодательству.

Матвиенко поручила сенаторам «изучить международный опыт и развернуть дискуссию в обществе» на эту тему. «Никто не будет принимать срочные запретительные, ограничительные меры. Но то, что нужно продумать степень ответственности родителей, организаторов митингов за жизнь и безопасность детей при организации митингов — это безусловно», — пояснила спикер Совета Федерации.

Матвиенко отметила, что запрет на участие несовершеннолетних в митингах, если он будет введен, может быть реализован через привлечение к ответственности родителей. «Меры ответственности взрослых за привлечение несовершеннолетних особенно, подчеркиваю, к несанкционированным митингам — нужно вместе подумать. Давайте вместе посоветуемся, решим, как нужно действовать, нужно ли действовать и в какой форме», — сказала она.

Матвиенко предложила ввести запрет на участие детей в протестных акциях

Ранее Валентина Матвиенко заявила в интервью газете «Известия», что несовершеннолетние не должны принимать участие в протестных акциях, особенно в несанкционированных. Матвиенко выступила за законодательный запрет на вовлечение детей в подобные мероприятия.

Кроме того, спикер подчеркнула, что современные технологии позволяют очень быстро организовывать людей, в том числе призывать детей к участию в митингах. «Когда через интернет, социальные сети в незаконные массовые мероприятия вовлекают несовершеннолетних, то это, я считаю, недопустимо. Ведь дети подвергаются риску, под угрозой оказывается их безопасность», — сказала Матвиенко.

Позднее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова одобрила инициативу Валентины Матвиенко. По ее мнению, что ограничения в законодательстве на посещение публичных мероприятий направлены на повышение «уровня безопасности несовершеннолетних». По мнению Москальковой, «люди, которые еще не созрели в своих политических убеждениях, не должны стать объектами для манипуляции и провокации».

26 марта по всей России прошли антикоррупционные акции. По данным «ОВД-Инфо», на протестной акции было много подростков: 75 из 1043 задержанных оказались несовершеннолетними. Как сообщало «РИА Новости» со ссылкой на представителя МВД по Москве, в ходе протестной акции было задержано 92 подростка.

