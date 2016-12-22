Серебренникова обязали не разглашать материалы дела о «Седьмой студии»

Режиссер Кирилл Серебренников и его адвокат обязались не разглашать материалы дела о «Седьмой студии». Об этом РБК заявил адвокат режиссера Андрей Золотухин.

«Про обстоятельства [дела] не могу ничего сообщить, потому что следователь от нас получил расписку о неразглашении предварительного следствия. Могу сказать лишь, что был обыск, после этого был допрос в качестве свидетеля, на этом все закончилось», — сказал адвокат.

Он сообщил также, что Серебренников подписал обязательство о явке. «Если человека будут вызывать, он будет обязан явиться на допрос», — пояснил он.

Отвечая на вопрос о шансах изменения статуса Серебренникова в этом деле, Золотухин сказал: «Понятия не имею. Догадками не занимаюсь. Давайте предоставим следователям возможность определить круг лиц, которых они хотят привлечь к уголовной ответственности».

Во вторник, 23 мая, в квартире Серебренникова и «Гоголь-центре», руководителем которого он является, прошли обыски. В СК поясняли, что обыски проводились в рамках дела о хищении около 200 млн руб. По версии следствия, деньги были украдены руководством «Седьмой студии», которая была создана Серебренниковым. Режиссер был допрошен по данному делу в качестве свидетеля.

В поддержку Серебренникова выступили российские деятели культуры. Их коллективное обращение возле «Гоголь-центра» зачитала актриса Чулпан Хаматова.

Обыски по делу о хищении проходили также в квартире у директора Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софьи Апфельбаум. В беседе с РБК она сообщила, что ее допрашивали в качестве свидетеля. При этом она отметила, что пока сама «не понимает обстоятельств», поэтому «комментировать их не может».