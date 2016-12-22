Акции АФК «Система» упали на 17% из-за увеличения суммы иска «Роснефти»

Акции АФК «Система» на открытии торгов на Московской бирже упали почти на 17% после увеличения суммы исковых требований «Роснефти». Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость акции на минимуме во время открытия торгов в 10:00 мск упала до отметки 11,255 руб. за бумагу. Позже стоимость акции скорректировалась до отметки 12,6. Накануне, 23 мая, торги акциями АФК «Система» закрылись на отметке 13,595 руб. за бумагу.

«Роснефть» увеличила иск к «АФК Система» до 170,6 млрд руб., об этом стало известно 24 мая. Как сообщал РБК представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев, компания переоценила требования с учетом обесценения рубля, которое произошло после описанных в иске событий.

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Изначально сумма иска, принятого к рассмотрению Арбитражным судом Башкирии, составляла 106,6 млрд руб. Именно столько убытков, по мнению «Роснефти», структуры АФК «Система», которые до конца 2014 года контролировали «Башнефть», нанесли башкирской компании из-за того, что «злоупотребляли своими правами» во время «незаконного владения». Однако главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин 17 мая назвал эту сумму предварительной оценкой.

В АФК «Система»​ возросшую сумму иска назвали «абсолютно необоснованной». Как заявил РБК официальный представитель ​АФК «Система» Сергей Копытов, сумма в 170,6 млрд руб. — «это уже из области ненаучной фантастики».