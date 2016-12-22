В «Гоголь-центре» завершились обыски, которые проводили сотрудники Следственного комитета (СК) и ФСБ. Об этом РБК сообщил первый заместитель художественного руководителя «Гоголь-центра» Алексей Кабешев.

Он также подчеркнул, что следственные мероприятия «не имеют никакого отношения к «Гоголь-центру».

Обыски в квартире у руководителя «Гоголь-центра», режиссера Кирилла Серебренникова закончились около 15:00 мск.

Обыски в «Гоголь-центре» и в квартире у Серебренникова начались утром 23 мая. В СК пояснили, что обыски проводились в рамках дела о хищении около 200 млн руб. В совершении преступления следователи заподозрили руководство «Седьмой студии», которую создал Серебренников. Уголовное дело о мошенничестве по ч.4 ст.159 УК РФ было возбуждено еще весной 2015 года. Сам режиссер при этом проходит по делу в качестве свидетеля.

В то время, пока в «Гоголь-центре» еще проводились обыски, Серебренникова увезли в Следственный комитет. «Сейчас будем со следователем разговаривать. Неизвестно ничего. Я в шоке», — сказал он журналистам. В разговоре с РБК режиссер отметил, что у него «все нормально» и волноваться за него стоит.

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В рамках этого дела сотрудники правоохранительных органов также пришли к директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум. Ранее она работала руководителем департамента господдержки искусства и народного творчества Министерства культуры.

В поддержку Серебренникова выступили российские деятели культуры, коллективное обращение которых возле «Гоголь-центра» зачитала актриса Чулпан Хаматова. В частности, под обращением подписались Евгений Миронов, Сергей Гармаш, актрисы Елизавета Боярская, Виктория Толстоганова и другие.