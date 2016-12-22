Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Политика
В «Гоголь-центре» завершились обыски 20:04 США предложили сократить финансовую помощь Украине в три раза в 2018 году 21:24 Дума и правительство подготовили поправки в законопроект о пятиэтажках 21:11 Как теракт в Манчестере изменит Великобританию 21:07 «Исторический визит»: чем закончилось турне Трампа по Ближнему Востоку 21:07 Мал, да дорог: доходы несовершеннолетних детей чиновников 21:05 Противники сноса хрущевок не смогли договориться о едином митинге 20:54 Генпрокуратура не нашла нарушений в отказе расследовать дела Вороненкова 20:11 Путин назначил экс-командующего миротворцами послом в Южной Осетии 19:29 Встречу Путина с президентом Филиппин Дутерте решили перенести на два дня 19:22 Против властей Москвы подали первый иск из-за закона о реновации 19:10 В Петербурге вынесли приговор 2 гражданам Таджикистана за вербовку в ИГ 19:09 В ЦРУ догадывались о вмешательстве России в выборы в США с лета 2016 года 18:11 Путин призвал разобраться с аббревиатурами СШОР и ДЮШС 17:33 Чулпан Хаматова прочла обращение артистов в поддержку Серебренникова 17:28 Глава Нижнего Новгорода подал в отставку 16:53 В Кремле рассказали о теме переговоров Путина и Макрона 16:53 Расследование уголовного дела в отношении Алексея Улюкаева завершено 16:43 СМИ назвали имя устроившего взрыв в Манчестере террориста 16:43 В России утвердили национальный план по борьбе с допингом 16:29 РПЦ предложила привезти из Египта мощи основоположников православия 16:29
Лента новостей 21:30 МСК
Банки рассказали об активизации новых схем вывода активов с помощью судов Финансы, 21:19 Суд оштрафовал «Первый канал» на 600 тыс. руб. из-за песни в шоу «Голос» Технологии и медиа, 21:14 Дума и правительство подготовили поправки в законопроект о пятиэтажках Политика, 21:11 Как теракт в Манчестере изменит Великобританию Политика, 21:07 «Исторический визит»: чем закончилось турне Трампа по Ближнему Востоку Политика, 21:07 Мал, да дорог: доходы несовершеннолетних детей чиновников Политика, 21:05 В КПРФ заявили о подготовке «тайной» встречи с депутатами по реновации Общество, 21:04 Лучшие предложения рынка наличной валюты  21:00   USD НАЛ. Покупка 56,50 Продажа 56,51 EUR НАЛ. 63,30 63,40 Противники сноса хрущевок не смогли договориться о едином митинге Политика, 20:54 «Роснефть» использовала соглашение с ОПЕК для увеличения поставок в Китай Бизнес, 20:49 Adidas закроет 40 магазинов в России Бизнес, 20:34 Директора РАМТ отпустили после допроса в СК по делу о хищениях Общество, 20:33 Желаемый доход российских семей вырос до исторического максимума Экономика, 20:22 Генпрокуратура не нашла нарушений в отказе расследовать дела Вороненкова Политика, 20:11 В «Гоголь-центре» завершились обыски Политика, 20:04 Британская полиция назвала имя совершившего взрыв в Манчестере террориста Общество, 19:57 Volkswagen объяснил приостановку сборки Touareg на заводе в Калуге Бизнес, 19:51 Эксперты рассказали о трате 70 млрд руб. на неэффективные лекарства Общество, 19:36 Путин назначил экс-командующего миротворцами послом в Южной Осетии Политика, 19:29 Артисты выступили в поддержку «Гоголь-центра». Фоторепортаж Фотогалерея, 19:25 Встречу Путина с президентом Филиппин Дутерте решили перенести на два дня Политика, 19:22 Газпромбанк раскрыл структуру владения «префами» «Транснефти» Бизнес, 19:21 Минприроды начало проверку завода «Москокс» из-за выброса сероводорода Общество, 19:15 Новым ректором МПГУ избрали Алексея Лубкова Общество, 19:11 Против властей Москвы подали первый иск из-за закона о реновации Политика, 19:10 Власти США представили бюджет с крупнейшим в истории сокращением расходов Экономика, 19:09 В Петербурге вынесли приговор 2 гражданам Таджикистана за вербовку в ИГ Политика, 19:09 Епархия Челябинска обратилась в прокуратуру с жалобой на фестиваль красок Общество, 18:47
В «Гоголь-центре» завершились обыски
Материалы по теме Минкультуры рассказало о финансировании проекта студии Серебренникова Чулпан Хаматова прочла обращение артистов в поддержку Серебренникова Серебренников прокомментировал обыски в его квартире и в «Гоголь-центре» ФСБ постучалась в театр: что известно об обысках у Кирилла Серебренникова
20:04
В «Гоголь-центре» завершились обыски

В «Гоголь-центре» завершились обыски, которые проводили сотрудники Следственного комитета (СК) и ФСБ. Об этом РБК сообщил первый заместитель художественного руководителя «Гоголь-центра» Алексей Кабешев.

Он также подчеркнул, что следственные мероприятия «не имеют никакого отношения к «Гоголь-центру».

Обыски в квартире у руководителя «Гоголь-центра», режиссера Кирилла Серебренникова закончились около 15:00 мск.

Обыски в «Гоголь-центре» и в квартире у Серебренникова начались утром 23 мая. В СК пояснили, что обыски проводились в рамках дела о хищении около 200 млн руб. В совершении преступления следователи заподозрили руководство «Седьмой студии», которую создал Серебренников. Уголовное дело о мошенничестве по ч.4 ст.159 УК РФ было возбуждено еще весной 2015 года. Сам режиссер при этом проходит по делу в качестве свидетеля.

В то время, пока в «Гоголь-центре» еще проводились обыски, Серебренникова увезли в Следственный комитет. «Сейчас будем со следователем разговаривать. Неизвестно ничего. Я в шоке», — сказал он журналистам. В разговоре с РБК режиссер отметил, что у него «все нормально» и волноваться за него стоит.

ФСБ постучалась в театр: что известно об обысках у Кирилла Серебренникова

В рамках этого дела сотрудники правоохранительных органов также пришли к директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум. Ранее она работала руководителем департамента господдержки искусства и народного творчества Министерства культуры.

В поддержку Серебренникова выступили российские деятели культуры, коллективное обращение которых возле «Гоголь-центра» зачитала актриса Чулпан Хаматова. В частности, под обращением подписались Евгений Миронов, Сергей Гармаш, актрисы Елизавета Боярская, Виктория Толстоганова и другие.

Кто и почему жаловался на «Гоголь-центр» и Кирилла Серебренникова

В марте 2015 года депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Евгений Федоров попросил Генеральную прокуратуру проверить деятельность «Гоголь-центра»: «Прошу дать оценку полноте и эффективности мер реагирования на выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности руководством Московского драматического театра имени Н.В.Гоголя». Депутат также обратился в Счетную палату с просьбой организовать аудиторскую проверку эффективности использования бюджетных средств в театре.

В апреле 2015 года депутат Госдумы от фракции ЛДПР Михаил Дегтярев также обратился в Генеральную прокуратуру и Счетную палату РФ с просьбой поверить, не связаны ли причины кредиторской задолженности «Гоголь-центра» с нецелевыми тратами бюджетных средств руководством театра.

Ранее в этом же месяце депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Алексей Казаков заявлял о своем намерении обратиться в государственные внебюджетные фонды и Федеральную налоговую службу с запросами о проверке наличия отчислений со стороны прежнего руководства «Гоголь-центра».

За два года до этого, в марте 2013 года, полиция провела проверку содержания спектакля «Гоголь-центра» «Отморозки» Кирилла Серебренникова в связи с обращением Московского общественного совета по нравственности и социально значимой информации.

В конце 2013 года руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков потребовал отменить показ в «Гоголь-центре» фильма о Pussy Riot и последующее обсуждение с участницами группы Марией Алехиной и Надеждой Толоконниковой. Демонстрация фильма «Показательный процесс: История Pussy Riot» должна была состояться 29 декабря 2013 года.

 

Теги
обыски, «Гоголь-центр»
Другие материалы РБК
Олимпийский чемпион скончался в возрасте 37 лет
Власти изменят способ оплаты услуг ЖКХ для россиян
В РФ начали массово лишать прав из-за противопоказаний к вождению
Мутко рассмешил Медведева обещанием
Эксперты рассказали, где выгоднее всего открыть рублевый вклад
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку