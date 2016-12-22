В «Гоголь-центре» завершились обыски, которые проводили сотрудники Следственного комитета (СК) и ФСБ. Об этом РБК сообщил первый заместитель художественного руководителя «Гоголь-центра» Алексей Кабешев.
Он также подчеркнул, что следственные мероприятия «не имеют никакого отношения к «Гоголь-центру».
Обыски в квартире у руководителя «Гоголь-центра», режиссера Кирилла Серебренникова закончились около 15:00 мск.
Обыски в «Гоголь-центре» и в квартире у Серебренникова начались утром 23 мая. В СК пояснили, что обыски проводились в рамках дела о хищении около 200 млн руб. В совершении преступления следователи заподозрили руководство «Седьмой студии», которую создал Серебренников. Уголовное дело о мошенничестве по ч.4 ст.159 УК РФ было возбуждено еще весной 2015 года. Сам режиссер при этом проходит по делу в качестве свидетеля.
В то время, пока в «Гоголь-центре» еще проводились обыски, Серебренникова увезли в Следственный комитет. «Сейчас будем со следователем разговаривать. Неизвестно ничего. Я в шоке», — сказал он журналистам. В разговоре с РБК режиссер отметил, что у него «все нормально» и волноваться за него стоит.
ФСБ постучалась в театр: что известно об обысках у Кирилла Серебренникова
В рамках этого дела сотрудники правоохранительных органов также пришли к директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум. Ранее она работала руководителем департамента господдержки искусства и народного творчества Министерства культуры.
В поддержку Серебренникова выступили российские деятели культуры, коллективное обращение которых возле «Гоголь-центра» зачитала актриса Чулпан Хаматова. В частности, под обращением подписались Евгений Миронов, Сергей Гармаш, актрисы Елизавета Боярская, Виктория Толстоганова и другие.
В марте 2015 года депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Евгений Федоров попросил Генеральную прокуратуру проверить деятельность «Гоголь-центра»: «Прошу дать оценку полноте и эффективности мер реагирования на выявленные нарушения в финансово-хозяйственной деятельности руководством Московского драматического театра имени Н.В.Гоголя». Депутат также обратился в Счетную палату с просьбой организовать аудиторскую проверку эффективности использования бюджетных средств в театре.
В апреле 2015 года депутат Госдумы от фракции ЛДПР Михаил Дегтярев также обратился в Генеральную прокуратуру и Счетную палату РФ с просьбой поверить, не связаны ли причины кредиторской задолженности «Гоголь-центра» с нецелевыми тратами бюджетных средств руководством театра.
Ранее в этом же месяце депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Алексей Казаков заявлял о своем намерении обратиться в государственные внебюджетные фонды и Федеральную налоговую службу с запросами о проверке наличия отчислений со стороны прежнего руководства «Гоголь-центра».
За два года до этого, в марте 2013 года, полиция провела проверку содержания спектакля «Гоголь-центра» «Отморозки» Кирилла Серебренникова в связи с обращением Московского общественного совета по нравственности и социально значимой информации.
В конце 2013 года руководитель департамента культуры Москвы Сергей Капков потребовал отменить показ в «Гоголь-центре» фильма о Pussy Riot и последующее обсуждение с участницами группы Марией Алехиной и Надеждой Толоконниковой. Демонстрация фильма «Показательный процесс: История Pussy Riot» должна была состояться 29 декабря 2013 года.