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Adidas закроет 40 магазинов в России
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20:34
Adidas закроет 40 магазинов в России

Немецкий производитель спортивных товаров Adidas закроет 40 собственных магазинов в России. Об этом РБК сообщил представитель российского офиса компании Михаил Маштаков.

Он отметил, что в России в настоящий момент работают 840 розничных точек компании. Кроме того, Adidas решил сократить 10% сотрудников своего российского офиса, добавил Маштаков.

О том, что Adidas решил закрыть в 2017 году 40 собственных розничных точек и сократить 10% своих сотрудников в России, ранее сообщили изданию Vc.ru в пресс-службе компании 23 мая. Еще 80 магазинов Adidas закрыл в России и в странах СНГ в 2016 году, отметили в компании.

В пресс-службе уточнили, что российский офис в том числе покинет генеральный директор Adidas Group в России и СНГ Мартин Шенкланд, который возглавляет филиал с 2000 года. Представители компании отметили, что Шенкланд с 1 октября станет управляющим директором рынков развивающихся стран со штаб-квартирой в Дубае. Кто займет должность гендиректора филиала в России и СНГ, в пресс-службе не уточнили. «Это стандартная ротация топ-менеджеров», — подчеркнули в Adidas.

В марте 2015 года Adidas заявил о решении закрыть 200 собственных магазинов в России в 2015 году. Главный исполнительный директор Adidas Герберт Хайнер назвал эти точки «недостаточно эффективными». Он пояснил, что скорректировать планы развития на российском рынке компанию заставила девальвация рубля.

«Мы стали жертвами собственного успеха, — отмечал он. — Будучи уверенным лидером рынка, мы оказались чувствительны к ухудшению экономической ситуации и снижению потребительских настроений». 

Теги
Россия, сокращения, Adidas, закрытие магазинов
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