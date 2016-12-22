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Минкультуры рассказало о финансировании проекта студии Серебренникова
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18:23
Минкультуры рассказало о финансировании проекта студии Серебренникова

Министерство культуры официально прокомментировало ситуацию, сложившуюся вокруг обысков в «Гоголь-центре» и его руководителя Кирилла Серебренникова. Сообщение размещено на официальном сайте ведомства. 

В Минкульте подчеркнули, что ведомство «не имеет отношения к деятельности Кирилла Серебренникова, а руководимый им «Гоголь-центр» не является подведомственным Минкультуры России учреждением». За комментариями по ситуации Минкульт рекомендовал обращаться в следственные органы.

Кроме того, в сообщении приводится комментарий директора Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России Андрея Малышева. Глава департамента рассказал, что студии Серебренникова три года выделялись средства из бюджета. «В период 2011-2014 гг. Минкультуры России ежегодно выделяло средства АНО «Седьмая студия» на проект «Платформа» в соответствии с постановлением правительства РФ №1191. Общая сумма финансирования составила 216,5 млн руб.», — сообщил Малышев. После 2014 года, когда истек срок действия постановления, финансирование студии прекратилось. 

​​«Седьмая студия» была создана Серебренниковым на основе его курса в Школе-студии МХАТ. Студия была одним из резидентов «Гоголь-центра». Следствие обвинило ее руководство в похищении средств из бюджета. Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено в мае 2015 года.

Обыски в «Гоголь-центре» и у его руководителя, режиссера Кирилла Серебренникова, начались утром 23 мая. Их проводили сотрудники Следственного комитета (СКР) и ФСБ. 

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В поддержку режиссера выступил ряд российских деятелей культуры. Их коллективное обращение зачитала актрисса Чулпан Хаматова. В числе тех, кто поддержал обращение, есть Евгений Миронов, Сергей Гармаш, а также актрисы Елизавета Боярская, Виктория Толстоганова, Ксения Раппопорт, рэпер Хаски и другие.

Позднее стало известно, что с обыском сотрудники правоохранительных органов пришли и к директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум. Ранее она являлась руководителем департамента господдержки искусства и народного творчества Министерства культуры. 

Теги
Министерство культуры, Кирилл Серебренников
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