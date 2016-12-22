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Глава Нижнего Новгорода подал в отставку
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16:53
Георгий Тадтаев
Глава Нижнего Новгорода подал в отставку
Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин написал заявление с просьбой отправить его в отставку. В 2016 году Алексей Навальный заявлял, что обнаружил у экс-супруги градоначальника недвижимость в Майами

Глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин подал в отставку. Об этом говорится в сообщении на сайте городской Думы.

Карнилин уже написал соответствующее заявление. В нем он отмечает, что ему уже исполнилось 60 лет. Карнилин подчеркивает, что это «время, когда принято уходить на пенсию». «В органах муниципальной власти я отработал более 25 лет — это большой срок. Впереди у нас два очень ответственных события в жизни города, которые требуют полной концентрации и самоотдачи, поэтому я принял для себя решение уйти с поста главы города, чтобы дать дорогу молодым», — заявил градоначальник.

Также Карнилин отметил, что в городе «активно идут консультации по поводу возможной кандидатуры будущего руководителя города». Заявление Карнилина рассмотрят на заседании думы Нижнего Новгорода в среду, 24 мая.

В декабре 2016 года глава Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный обвинил Карнилина в том, что его семья владеет незадекларированной недвижимостью в США. По данным ФБК, у экс-супруги Карнилина Альбины Карнилиной есть две квартиры в Майами общей стоимостью более $1,9 млн. В своем расследовании фонд ссылался на данные реестра собственников недвижимости города Майами. При этом нижегородский градоначальник не вносил данные об этой недвижимости в декларацию о доходах.

Позднее сам Карнилин подтвердил, что у его бывшей жены есть недвижимость в США. По словам градоначальника, квартиры были приобретены в то время, когда он работал в коммерческой структуре. Карнилин утверждает, что через некоторое время после покупки недвижимости, он развелся с женой, оставив квартиры в ее собственности. Главой Нижнего Новгорода он стал через полгода после развода. 23 декабря в связи с обвинениями Карнилин прошел проверку на детекторе лжи.

В связи с обвинениями, которые выдвинул Навальный, проверку в отношении Карнилина начала прокуратура. Она была завершена в феврале. В прокуратуре заявили, что не нашли доказательств того, что Карнилин указывал в своей декларации недостоверные данные. 

Теги
отставка, Нижний Новгород, Мэр
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