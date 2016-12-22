Серебренников прокомментировал обыски в его квартире и в «Гоголь-центре»

Режиссер и художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников сообщил, что в настоящий момент его везут в Следственный комитет, передает корреспондент РБК.
«Все нормально, не волнуйтесь», — отметил он в разговоре с РБК.
«Сейчас будем со следователем разговаривать. Неизвестно ничего. Я в шоке», — сказал он журналистам.
Серебренников также отметил, что никаких вопросов в связи с обысками в его квартире и в «Гоголь-центре» у него нет. «Все было интеллигентно и деликатно», — отметил он.
Обыски в «Гоголь-центре» и в квартире Кирилла Серебренникова начались утром 23 мая. В Следственном комитете пояснили, что обыски связаны с делом о хищении порядка 200 млн руб. В совершении преступления следователи заподозрили руководство студии, которую создал Серебренников. При этом сам режиссер проходит по делу в качестве свидетеля.
Следственные действия завершились дома у режиссера около 15:00 мск.