«Мемориал» признал математика Дмитрия Богатова политзаключенным

Правозащитный центр «Мемориал» признал математика Дмитрия Богатова, задержанного по делу о несанкционированной массовой акции 2 апреля, политическим заключенным. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте центра.

Правозащитники отмечают, что обвинения, которые власти выдвинули против Богатова, являются «бездоказательными». «Мы полагаем, что Дмитрий Богатов лишен свободы по политическим мотивам, не совершив никакого преступления. Помимо того, на наш взгляд, очевидно, что следствие намеренно и незаконно утяжелило обвинение с целью добиться заключения Богатова под стражу», — говорится в заявлении «Мемориала».

Богатова обвиняют в размещении в интернете призывов к организации массовых беспорядков и террористическим актам под чужим именем. Правозащитники указывают на то, что защита располагает видеозаписью, которая доказывает, что Богатов не мог разместить эти сообщения в Сети. «Адвокаты безуспешно ходатайствовали о приобщении изображений с камеры видеонаблюдения, на которых видно, как Богатов вышел из супермаркета с супругой за четыре минуты до инкриминируемого ему размещения материалов в интернете, а дорога до дома Богатова пешком составляет, по словам адвоката, около 17 минут», — отметили в «Мемориале».

Кроме того, в правозащитном центре напомнили, что ключевым доказательством обвинения является то, что сетевой адрес (IP), с которого были размещены призывы, принадлежит Богатову. При этом математик на собственный IP зарегистрировал выходной узел анонимной сети Tor, что позволяет пользоваться им и другим пользователям. «Tor позволяет подключаться к сайтам не напрямую, а через несколько узлов. Наиболее уязвимая в этой системе часть — выходной узел, который стоит в ряду последним, и чей IP известен конечному сайту. Именно такой узел и держал у себя дома Богатов, как и многие люди по всему миру. Это абсолютно законно», — пояснили правозащитники.

Кроме того, в заявлении «Мемориала» отмечается, что даже после ареста Богатова в Сети появлялись сообщения от некого Айрата Баширова — пользователя, именем которого, как полагают следователи, пользовался математик. Кроме того, журналистам удалось связаться с Айратом Башировым, который подтвердил, что никак не связан с Богатовым.

«Правозащитный центр «Мемориал» требует немедленного освобождения Дмитрия Богатова и прекращения его преследования», — подчеркивается в заявлении.

Дмитрий Богатов, 24-летний преподаватель математики из Московской финансово-юридической академии (МФЮА), был арестован 10 апреля. Его обвиняют в призывах к терроризму.