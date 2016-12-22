В деле отца полковника Захарченко появился новый подозреваемый

В деле отца полковника Захарченко, Виктора Захарченко, появился новый фигурант, предает «РИА Новости» со ссылкой на адвокатов. Им стал бывший председатель правления банка «Московское ипотечное агентство» (МИА) Сергей Гриб.
Сергей Гриб проходит по делу в качестве подозреваемого. «По документам также проходит Сергей Гриб, он подозреваемый, дело возбуждено и в отношении него тоже, он также был председателем МИА Банка», — сообщила защита Виктора Захарченко.
Виктор Захарченко, отец полковника МВД Дмитрия Захарченко, подозреваемого во взятках, обвиняется в присвоении или растрате в особо крупном размере. Он был арестован18 апреля. По данным источников в банковских кругах, Виктор Захарченко выступал в качестве автора финансовых схем для владельцев и топ-менеджеров проблемных банков. Вместе со своим сыном, начальником управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД, Захарченко помогал банкирам минимизировать потери до того, как Центробанк отзывал у них лицензии. 23 мая суд арестовал имущество Захарченко.
В конце апреля был арестован второй подозреваемый по делу Виктора Захарченко. Им стал советник председателя правления АО «ББР-банк» Владимир Корьевкин, который раньше работал на руководящих позициях в ряде других финансовых учреждений. Его подозревают в хищениях, совершенных в период с 2014 по 2015 год, когда Корьевкин являлся гендиректором и председателем правления банка МИА. В этом же банке сотрудником официально числился и Виктор Захарченко.