В деле отца полковника Захарченко появился новый подозреваемый

В деле отца полковника Захарченко, Виктора Захарченко, появился новый фигурант, предает ​«РИА Новости» со ссылкой на адвокатов. Им стал бывший председатель правления банка «Московское ипотечное агентство» (МИА) Сергей Гриб.

Сергей Гриб проходит по делу в качестве подозреваемого. «По документам также проходит Сергей Гриб, он подозреваемый, дело возбуждено и в отношении него тоже, он также был председателем МИА Банка», — сообщила защита Виктора Захарченко.

Виктор Захарченко, отец полковника МВД Дмитрия Захарченко, подозреваемого во взятках, обвиняется в присвоении или растрате в особо крупном размере. Он был арестован18 апреля. По данным источников в банковских кругах, Виктор Захарченко выступал в качестве автора финансовых схем для владельцев и топ-менеджеров проблемных банков. Вместе со своим сыном, начальником управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД, Захарченко помогал банкирам минимизировать потери до того, как Центробанк отзывал у них лицензии. 23 мая суд арестовал имущество Захарченко.

В конце апреля был арестован второй подозреваемый по делу Виктора Захарченко. Им стал советник председателя правления АО «ББР-банк» Владимир Корьевкин, который раньше работал на руководящих позициях в ряде других финансовых учреждений. Его подозревают в хищениях, совершенных в период с 2014 по 2015 год, когда Корьевкин являлся гендиректором и председателем правления банка МИА. В этом же банке сотрудником официально числился и Виктор Захарченко.