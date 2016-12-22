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СК прокомментировал обыски в квартире Серебренникова и в «Гоголь-центре»
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14:04
СК прокомментировал обыски в квартире Серебренникова и в «Гоголь-центре»

Обыски в «Гоголь-центре» и квартире художественного руководителя театра Кирилла Серебренникова проходят в рамках дела о хищении бюджетных денег в 2014 году. Об этом заявила представитель главка СУ СКР по Москве Юлия Иванова, передает агентство «Интерфакс».

По ее словам, имеется в виду хищение крупной суммы денег из бюджета, которую выделяли некоммерческой организации «Седьмая студия». Сумму ущерба и иные подробности представительница ведомства не уточнила.

Иванова добавила, что в рамках этого дела обыски также проводят по нескольким адресам в различных субъектах России.

Она уточнила РБК, что дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение в особо крупном размере). В нем сообщается об ущербе на сумму более одного млн руб. По данным источника «Интерфакса», сумма составляет $35 млн, а Серебренников проходит свидетелем по этому делу.

Обыски в квартире Кирилла Серебренникова и в «Гоголь-центре» начались утром 23 мая. Об этом сообщала журналист «Новой газеты», глава проекта «Русь сидящая» Ольга Романова.

У сотрудников театра на время обыска изъяли мобильные телефоны, а самим запретили выходить из помещения.

Названа причина обысков у режиссера Кирилла Серебренникова

Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский заявил, что департамент не имеет претензий к «Гоголь-центру». Таким образом он прокомментировал телеканалу «Дождь» информацию о том, что обыски связаны с хищением средств у столичных властей.

Ранее о причастности театра к делу о крупных хищениях по ч. 4 ст. 159 УК РФ заявлял источник РБК. По его словам, дело было возбуждено в 2015 году по поводу хищений в столичном департаменте культуры. 

Теги
обыски, СУ СКР, «Гоголь-центр», Кирилл Серебренников, Следственный комитет по Москве, Юлия Иванова
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