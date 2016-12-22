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13:04
Режиссера Серебренникова привлекли к делу о растрате в качестве свидетеля

Режиссер и художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников привлечен к расследованию дела о растрате. Об этом сообщил РБК осведомленный источник.

​Правоохранительные органы начали обыск в «Гоголь-центре» и у Кирилла Серебренникова утром во вторник, 23 мая. Обыски проходят по делу о хищениях в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с суммой ущерба порядка миллиона рублей. Дело было возбуждено еще в 2015 году по факту хищений, обнаруженных в московском департаменте культуры.

В обысках участвуют сотрудники Следственного комитета (СКР) и ФСБ. В «Гоголь-центре» также присутствуют сотрудники ОМОНа. По данным источника, СКР планирует допросить Серебренникова в рамках расследования.

Видео: Телеканал РБК

Режиссер театра и кино Кирилл Серебренников был назначен художественным руководителем Московского драматического театра имени Гоголя, впоследствии преобразованного в «Гоголь-центр» в 2012 году. За свои работы он неоднократно становился лауреатом российских и зарубежных премий, в том числе ТЭФИ, «Кинотавр» и Каннского фестиваля. 

Теги
растрата, Кирилл Серебренников, свидетели
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