Россияне рассказали о росте расходов на отдых на 18% за год

Россияне планируют потратить на отдых этим летом 39,8 тыс. руб. на человека, что на 18% больше, чем в 2016 году. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Отпуск дома провести собираются 47% респондентов, из них 44% назвали основной причиной такого решения отсутствие денег.

За прошедший год выросла популярность Черноморского побережья Кавказа в качестве места отдыха, следует из данных опросов. Если в 2016 году о желании поехать туда, при условии возможности выбора и наличии средств, заявили 23% опрошенных, то в 2017 году таких стало 31%. Также более привлекательным стал отдых в другом городе или селе России: 17% в 2017 году против 12% годом ранее. При этом популярность Крыма выросла за аналогичный период на 1%, составив 37%. Но даже при этом Крым остается самым желанным местом для отдыха.

Почти половина россиян вынуждена специально копить на отдых. 48% респондентов рассказали, что вынуждены специально откладывать деньги. Это на 12% больше, чем годом ранее, но на 5–6% меньше, чем в 2013–2015 годах, следует из данных ВЦИОМ. Число граждан, не копящих не отдых и оплачивающих его из собственных средств, за год не изменилось (21% в 2016-м и 22% в 2017 году), но почти вдвое возросло число тех, кто потратит на отпуск премии или доходы от подработки (7% в 2016-м и 13% в 2017 году). Затруднились ответить на вопрос в этом году только 5% респондентов против 18% годом ранее.

Данные опроса ВЦИОМ говорят о том, что у россиян нет особых ожиданий от отдыха: 60% респондентов полагают, что отдых будет не хуже и не лучше, чем годом ранее. Оптимистичных взглядов придерживаются 28% россиян. Это на 6% больше, чем в 2016 году, но на 5% меньше, чем в 2015 году.

Кроме того, 90% опрошенных сообщили, что никогда не были в Турции. Неоднократно посещал эту страну только 1% россиян, «однажды или несколько раз» в Турцию ездили 8% респондентов.

Опрос ВЦИОМ был проведен 27–28 апреля и 14-–16 мая по методу телефонного интервью. В апреле были опрошены 1200 человек, в мае — 1800 человек. Погрешность социологи оценили в 3,5% для апрельского опроса и 2,5% для майского. В этом году опрос был проведен по телефону, в предыдущих годах проводились квартирные опросы, уточняют социологи.

Результаты другого опроса от Левада-центра показали, что 81% россиян никогда не был в Турции. Также большинству граждан России не доводилось отдыхать в Египте, Таиланде, Кипре, Испании и ОАЭ.