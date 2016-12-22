Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Общество
Россияне рассказали о росте расходов на отдых на 18% за год 13:02 Полиция эвакуировала торговый центр в центре Манчестера 13:47 В Приамурье дети разбили памятник из-за несогласия с политикой Ленина 13:37 Правительство выделило 827 млн руб. на универсиаду в Красноярске 13:22 СК Ульяновска возбудил уголовное дело из-за гибели целой семьи 13:09 Режиссера Серебренникова привлекли к делу о растрате в качестве свидетеля 13:04 Правительство внесло изменения в список запрещенных к ввозу товаров 12:53 Представитель Сигала опроверг сообщения о получении гектара в Приморье 12:17 В Москве 28 мая полностью перекроют Садовое кольцо 12:13 Очевидец заявила об отсутствии проверок зрителей на «Манчестер Арене» 11:56 Из-за реновации в ряде районов Москвы срубят каждое четвертое дерево 11:55 Названа причина обысков у режиссера Кирилла Серебренникова 11:41 Виктор Козловский стал новым руководителем московского метро 11:30 В Ярославской области в ДТП погиб настоятель храма 10:51 «Русь сидящая» сообщила об обыске у режиссера Кирилла Серебренникова 10:34 В уральском вузе объяснили рефераты о вреде либерализма 10:30 СМИ сообщили об эвакуации автовокзала «Виктория» в Лондоне 10:05 Стивен Сигал получит «дальневосточный гектар» 09:37 Взрыв в Манчестере совершил террорист-смертник 09:12 Очевидцы рассказали о панике после взрыва в Манчестере 09:08 АТОР рассказал об отсутствии пострадавших россиян при взрыве в Манчестере 08:58
Лента новостей 13:55 МСК
В Приамурье дети разбили памятник из-за несогласия с политикой Ленина Общество, 13:37 Минтруд назвал отрасли с самыми высокими и низкими зарплатами Экономика, 13:31 «Почти никакой проверки»: что пишут западные СМИ о теракте в Манчестере Политика, 13:31 Власти Москвы заявили об отсутствии претензий к «Гоголь-центру» Политика, 13:29 Верховная рада обязала телеканалы 75% времени вещать на украинском языке Политика, 13:24 Правительство выделило 827 млн руб. на универсиаду в Красноярске Общество, 13:22 СК Ульяновска возбудил уголовное дело из-за гибели целой семьи Общество, 13:09 Режиссера Серебренникова привлекли к делу о растрате в качестве свидетеля Общество, 13:04 Россияне рассказали о росте расходов на отдых на 18% за год Общество, 13:02 Правительство повысило стоимость маркировки сигарет Экономика, 13:02 Лучшие предложения рынка наличной валюты  13:00   USD НАЛ. Покупка 56,68 Продажа 56,71 EUR НАЛ. 63,74 63,80 Правительство внесло изменения в список запрещенных к ввозу товаров Общество, 12:53 В Испании арестовали бывшего президента «Барселоны» Спорт, 12:51 В Южной Корее открыли огонь по неопознанному летающему объекту из КНДР Политика, 12:49 Огни Эйфелевой башни погасят в память о жертвах теракта в Манчестере Политика, 12:45 Курс евро на завтра  12:36 EUR ЦБ 63.6189 +0.4476 Курс доллара на завтра  12:36 USD ЦБ 56.5552 +0.0564 Кремль назвал дату встречи Путина с президентом Македонии Ивановым Политика, 12:31 «Роснефть» проведет собрания акционеров во Владивостоке и Красногорске Бизнес, 12:26 Представитель президента Южной Кореи встретится с Путиным Политика, 12:22 Представитель Сигала опроверг сообщения о получении гектара в Приморье Общество, 12:17 В Москве 28 мая полностью перекроют Садовое кольцо Общество, 12:13 Конгрессмен рассказал о сокрытии Флинном дохода за «ужин с Путиным» Политика, 12:04 Очевидец заявила об отсутствии проверок зрителей на «Манчестер Арене» Общество, 11:56 Из-за реновации в ряде районов Москвы срубят каждое четвертое дерево Общество, 11:55 СМИ рассказали о переносе запуска «Протон-М» со спутником США на 6 июня Технологии и медиа, 11:51 Названа причина обысков у режиссера Кирилла Серебренникова Общество, 11:41 Виктор Козловский стал новым руководителем московского метро Общество, 11:30
Россияне рассказали о росте расходов на отдых на 18% за год
Материалы по теме Социологи выявили снижение числа негативно относящихся к Турции россиян Социологи выявили запрос на сильную Россию в Восточной Европе Социологи заявили о значительном снижении доверия к институтам власти Социологи рассказали об уровне поддержки Навального среди россиян
13:02
Россияне рассказали о росте расходов на отдых на 18% за год

Россияне планируют потратить на отдых этим летом 39,8 тыс. руб. на человека, что на 18% больше, чем в 2016 году. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Отпуск дома провести собираются 47% респондентов, из них 44% назвали основной причиной такого решения отсутствие денег.

За прошедший год выросла популярность Черноморского побережья Кавказа в качестве места отдыха, следует из данных опросов. Если в 2016 году о желании поехать туда, при условии возможности выбора и наличии средств, заявили 23% опрошенных, то в 2017 году таких стало 31%. Также более привлекательным стал отдых в другом городе или селе России: 17% в 2017 году против 12% годом ранее. При этом популярность Крыма выросла за аналогичный период на 1%, составив 37%. Но даже при этом Крым остается самым желанным местом для отдыха.

Почти половина россиян вынуждена специально копить на отдых. 48% респондентов рассказали, что вынуждены специально откладывать деньги. Это на 12% больше, чем годом ранее, но на 5–6% меньше, чем в 2013–2015 годах, следует из данных ВЦИОМ. Число граждан, не копящих не отдых и оплачивающих его из собственных средств, за год не изменилось (21% в 2016-м и 22% в 2017 году), но почти вдвое возросло число тех, кто потратит на отпуск премии или доходы от подработки (7% в 2016-м и 13% в 2017 году). Затруднились ответить на вопрос в этом году только 5% респондентов против 18% годом ранее.

Данные опроса ВЦИОМ говорят о том, что у россиян нет особых ожиданий от отдыха: 60% респондентов полагают, что отдых будет не хуже и не лучше, чем годом ранее. Оптимистичных взглядов придерживаются 28% россиян. Это на 6% больше, чем в 2016 году, но на 5% меньше, чем в 2015 году.

Кроме того, 90% опрошенных сообщили, что никогда не были в Турции. Неоднократно посещал эту страну только 1% россиян, «однажды или несколько раз» в Турцию ездили 8% респондентов.

Опрос ВЦИОМ был проведен 27–28 апреля и 14-–16 мая по методу телефонного интервью. В апреле были опрошены 1200 человек, в мае — 1800 человек. Погрешность социологи оценили в 3,5% для апрельского опроса и 2,5% для майского. В этом году опрос был проведен по телефону, в предыдущих годах проводились квартирные опросы, уточняют социологи.

Результаты другого опроса от Левада-центра показали, что 81% россиян никогда не был в Турции. Также большинству граждан России не доводилось отдыхать в Египте, Таиланде, Кипре, Испании и ОАЭ. 

Теги
Россия, опрос ВЦИОМ
Другие материалы РБК
Новая схема мошенничества: жертвы лишились уже десятков тысяч долларов
Третьяк объяснил поражение сборной России от Канады на ЧМ-2017
В России хотят изменить формулу расчета платежей за коммунальные услуги
"Ошеломлена этим местом": светская львица из РФ описала поездку "на дачу"
Лучшим зданием в Европе признали ровесника советских хрущевок (фото)
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку