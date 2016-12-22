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В Госдуме отклонили идею переноса вступления «пакета Яровой» на 5 лет
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20:55
В Госдуме отклонили идею переноса вступления «пакета Яровой» на 5 лет

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции отказался поддержать инициативу о перенесении на 5 лет срока вступления в силу положений «пакета Яровой». Об этом журналистам заявил председатель комитета Василий Пискарев, передает корреспондент РБК.

«Положения федерального закона еще не вступили в силу, и практика правоприменения данных норм к настоящему времени не сформирована. Нам необходимо дождаться их вступления в силу, и посмотреть, возникнут ли трудности с реализацией», — заявил он.

Речь идет об инициативе члена Совета Федерации Антона Белякова. Он предложил перенести на 2023 год срок вступления в силу этих положений в Федеральном законе «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности», позволяющих хранить информацию пользователей телефонной и интернет связи. 

Теги
Госдума, «пакет Яровой»
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