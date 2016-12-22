Рогозин поручил проработать создание космической станции БРИКС

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин поручил «Роскосмосу» проработать вопрос создания альтернативы Международной космической станции (МКС) в рамках БРИКС. Об этом он заявил журналистам по итогам совещания у президента России Владимира Путина, передает «Интерфакс».

«Я давал такого рода поручение — проработать эту тему с «Роскосмосом», — сказал он. Вице-премьер предположил, что МКС может стать «национальной орбитальной станцией» или же станет «новым международным проектом». Он рассказал, что российский сегмент останется на станции. «Мы его не собираемся никуда ни убирать, ни топить ни в коем случае», — подчеркнул Рогозин. Он заверил, что российский сегмент МКС сможет работать и после 2024 года, потому в отличие от американского сегмента российский может работать автономно. На основе российского сегмента может быть создан международный проект с БРИКС.

В России планируют оснащать российский сегмент новыми модулями, на основе которых может появиться «новая конфигурация орбитальной станции», рассказал Рогозин. После ее создания будут решать, станет ли она обитаемой или же «посещаемой периодически космонавтами».

По словам Рогозина, такие планы связаны с тем, что Россия и США работают вместе по программе МКС до 2024 года. Он пояснил, что нужно не забывать о планах Вашингтона самостоятельно отправлять в космос своих астронавтов. Вице-премьер отметил, что для этого в США создаются средства «выведения».

«Проект МКС имеет свое начало и свой конец», — сказал он. Рогозин добавил, что дата окончания работы по Международной космической станции будет решена на совместных переговорах России и США. Несмотря на это, российские космонавты будут работать на орбитальной станции и после 2024 года, заключил вице-премьер.

О том, что в России рассматривают возможность участия стран БРИКС в будущих проектах по разработке новой международной космической станции, заявлял глава Роскосмоса Игорь Комаров в интервью «Российской газете» в 2015 году.

О том, что Россия может в ближайшем будущем развернуть собственную орбитальную станцию, сообщала в 2014 году газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к руководству Центрального научно-исследовательского института машиностроения. Как рассказал собеседник издания, конфигурация станции будет сформирована на базе многоцелевого лабораторного и узлового модулей, космического аппарата «ОКА-Т». На орбитальную станцию будут летать корабли «Союз-МС» и «Прогресс-МС», пояснил источник.

«Коммерсантъ» отмечает, что во сколько обойдется строительство национальной орбитальной станции неизвестно. Издание отмечало, что для ее создания могут быть использованы раннее созданные космические аппараты. Таким образом дополнительных затрат может будет избежать.