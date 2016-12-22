Глава Гидрометцентра пообещал москвичам «розовое» лето

Синоптики ожидают, что лето в столице будет теплым, комфортным и не дождливым, сообщил ТАСС глава российского Гидрометцентра Роман Вильфанд, назвав такой сезон «розовым».

На протяжении трех летних месяцев температура, по его словам, будет около нормы или же превысит ее на несколько градусов, что, как пояснил собеседник агентства, обозначается на прогностических картах именно розовым цветом. «У нас сейчас [на летних прогнозах] всё розовое, так что лето я вижу в розовом цвете», — заявил он.

В целом же, по информации Вильфанда, предстоящим летом количество осадков не превысит норму. Таким образом, их количество, как добавил директор Гидрометцентра, будет «существенно меньше, чем в прошлом году».

Однако погода летом, как уточнил собеседник агентства, «будет неоднородной». «С похолоданиями и потеплениями, хотя в целом весь период ожидается комфортным», — сообщил Вильфанд, заметив, что «длительных периодов холодной, дождливой, ненастной погоды» в научно-исследовательском метеорологическом центре не прогнозируют.

Тем не менее, как напомнил глава Гидрометцентра, точный прогноз можно сделать только на ближайшие пять дней. Поэтому, по словам собеседника ТАСС, пока о температуре на 1–2 июня говорить рано. «После теплого марта все уже думали, что лето уже наступает, а тут — чересполосица. Но всё равно надо быть готовыми к лету», — заключил Вильфанд.