МВД предложило ужесточить наказание за отказ от проверки на алкоголь

В МВД разработали законопроект, согласно которому за отказ от прохождения медицинской проверки на алкоголь водителей будут лишать прав на три года. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В настоящий момент наказание за отказ автовладельцев от прохождения медосвидетельствования предусматривает лишение права управлять транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет.

Кроме того, разработанная в ведомстве инициатива предлагает увеличить штраф для отказавшихся от проверки на алкоголь до 35 тыс. руб. (в настоящий момент эта сумма составляет 30 тыс. руб.).

Как отмечается в пояснительной записке к документу, нововведения, по мнению представителей министерства, «позволят повысить профилактическую составляющую установленных мер административной ответственности», а также «обеспечить неотвратимость наказания в отношении лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения». Также, как уточнили в МВД, законопроект должен «минимизировать случаи их отказа от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Ранее, 5 апреля, стало известно о том, что ужесточить правила проверки водителей проходить медицинское освидетельствование на алкоголь МВД поручил первый вице-премьер Игорь Шувалов. Об этом тогда газете «Коммерсантъ» сообщал представитель политика. При этом, как отмечал собеседник издания, поводом для подобного поручения стали данные Министерства внутренних дел, согласно которым в России увеличивалось количество людей, отказывающихся проходить освидетельствование на состояние опьянения.