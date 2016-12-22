ЕС официально опубликовал решение о безвизовом режиме для украинцев

Принятое Советом министров Евросоюза и Европарламентом решение о предоставлении гражданам Украины права на краткосрочный безвизовый въезд на территорию ЕС опубликовано в Официальном журнале ЕС.
В силу решение вступит на двадцатый день после его официальной публикации, таким образом уже с 11 июня граждане Украины, имеющие биометрический загранпаспорт, смогут без виз въезжать на территорию любой страны Евросоюза (за исключением Великобритании и Ирландии), а также Швейцарии, Лихтенштейна, Исландии и Норвегии на срок не свыше 90 дней в течение полугода.
Украина стала третьей — после Молдавии и Грузии — из шести стран «Восточного партнерства», которая добилась безвизового режима с ЕС. Безвизовый режим для обладателей биометрических паспортов работает между Молдавией и ЕС с апреля 2014 года, а между Грузией и ЕС — с марта 2017 года.
Замминистра иностранных дел России Алексей Мешков назвал решение о предоставлении Украине безвизового режима «морковкой на веревочке».
В свою очередь президент Украины Петр Порошенко назвал безвизовый режим «окончательным разводом с Российской империей».