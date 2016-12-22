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Скворцову выбрали председателем ассамблеи ВОЗ вопреки протестам Украины
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Вероника Скворцова

Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС
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Министр здравоохранения России Вероника Скворцова избрана председателем 70-й ассамблеи ВОЗ, несмотря на протесты украинской делегации

Председателем 70-й ассамблеи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 22 мая была избрана Вероника Скворцова. В этом качестве министр здравоохранения России пробудет год и проведет выборы нового главы ассамблеи ВОЗ.

Всемирная ассамблея здравоохранения — высший руководящий орган ВОЗ. В 2017 году кандидатуру председателя Всемирной ассамблеи здравоохранения ​выдвинул Европейский регион организации. Перед назначением Скворцовой на пост председателя выступили делегации двух стран — Украины и Китая. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун высказалась против Скворцовой, заявив, что Россия ведет войну против Украины. Представитель китайской делегации, наоборот, поддержал кандидатуру Скворцовой.

Выступление украинской стороны не повлияло на назначение Скворцовой. «Учитывая, что других комментариев нет, я предлагаю в соответствии с правилами процедуры Всемирной ассамблеи здравоохранения утвердить кандидатуру нового председателя путем аккламации [используемый в международных организациях и на конференциях метод принятия решений без проведения голосования]», — заявил председатель ассамблеи Ахмед Мохаммед Аль-Саид.

В конце марта Супрун высказалась за запрет регистрации и продажи на Украине российских лекарств. Если Украина введет такие санкции, российские фармкомпании понесут убытки до 1,7 млрд руб. Эти потери бизнес сможет компенсировать за счет самопровозглашенных республик, ранее писал РБК. 

Теги
Украина, ВОЗ, Вероника Скворцова
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