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Маккейн назвал Лаврова «марионеткой головореза и убийцы»
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Маккейн назвал Лаврова «марионеткой головореза и убийцы»

Джон Маккейн

Фото: Jacquelyn Martin / АР
Американский сенатор Джон Маккейн назвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова «марионеткой головореза и убийцы» и заявил, что ему не место в Овальном кабинете Белого дома. Президент США Дональд Трамп принимал Лаврова в Вашингтоне 10 мая

Сенатор от штата Аризона от Республиканской партии Джон Маккейн в эфире телеканала Fox News назвал главу российского МИДа Сергея Лаврова «марионеткой и пропагандистом» президента Владимира Путина. Президента России при этом он назвал «головорезом» и «убийцей». Отрывок из передачи размещен на странице телеканала в Facebook.

«Я знаю, что мистер Лавров — марионетка головореза и убийцы, который использовал российское прицельное оружие для того, чтобы бомбить госпитали в Алеппо, который нарушает права человека, вторгается на Украину и отбирает Крым… Ему нечего делать в Овальном кабинете», — сказал Маккейн.

Он также добавил, что если Трамп считает, что ему нужно провести с Лавровым личную встречу «в этих обстоятельствах», то это допустимо, однако надо учитывать, что он «не более чем пропагандист Путина».

Рабочий визит главы российского МИДа Сергея Лаврова прошел с 10 по 13 мая. Президент США Дональд Трамп принял Лаврова и посла России в США Сергея Кисляка в Овальном кабинете Белого дома 10 мая. Их переговоры продлились около 40 минут.

На переговорах с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и президентом США российские дипломаты обсуждали двусторонние отношения, нестабильность на Ближнем Востоке, ситуацию в Сирии, а также предстоящую встречу между главами России и США, сообщил Лавров журналистам.

Президент Трамп назвал встречу с Лавровым «очень хорошей». Он также заявил, что «ужасное насилие в Сирии» должно прекратиться, и подчеркнул необходимость совместной работы США и России для завершения конфликта в Сирии. 

Теги
Владимир Путин, Сергей Лавров, Джон Маккейн
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