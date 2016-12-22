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В Химках задержали протестующих против системы «Платон» дальнобойщиков
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18:01
В Химках задержали протестующих против системы «Платон» дальнобойщиков

В подмосковных Химках полиция задержала участников протеста дальнобойщиков против системы «Платон». Об этом сообщает ​«ОВД-Инфо» со ссылкой на сообщение на горячую линию.

Очевидцы произошедшего сообщили, что были задержаны от шести до двенадцати человек. Кроме того, среди задержанных могут быть и журналисты. Причины задержания полиция не объяснила. Задержанные активисты были доставлены в ОВД №1 по городу Химки.

Как сообщает «Дождь», участникам протеста предъявлены обвинения по ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудников полиции) и ст. 20.2 КоАП (организация несогласованного митинга).

Задержания прошли на площадке возле магазина Leroy Merlin, где собрались дальнобойщики из Рязани, Саратова, Оренбурга, Санкт-Петербурга, Москвы и Дагестана. По информации «Дождя», всего на стоянке собрались более десятка фур. Вскоре после организации стоянки к ней подъехал автобус с сотрудниками ОМОН, которые начали задержания.

Акции протеста дальнобойщиков против системы «Платон» проходят по всей России. Они связаны с введением с 15 апреля повышенной платы за проезд большегрузов. В Санкт-Петербурге после начала акций в середине апреля участники протеста были задержаны полицией.

Что такое система «Платон» и почему бастуют дальнобойщики 

Теги
Химки, Полиция, «Платон», Протест дальнобойщиков
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