В Химках задержали протестующих против системы «Платон» дальнобойщиков

В подмосковных Химках полиция задержала участников протеста дальнобойщиков против системы «Платон». Об этом сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на сообщение на горячую линию.
Очевидцы произошедшего сообщили, что были задержаны от шести до двенадцати человек. Кроме того, среди задержанных могут быть и журналисты. Причины задержания полиция не объяснила. Задержанные активисты были доставлены в ОВД №1 по городу Химки.
Как сообщает «Дождь», участникам протеста предъявлены обвинения по ст. 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию сотрудников полиции) и ст. 20.2 КоАП (организация несогласованного митинга).
Задержания прошли на площадке возле магазина Leroy Merlin, где собрались дальнобойщики из Рязани, Саратова, Оренбурга, Санкт-Петербурга, Москвы и Дагестана. По информации «Дождя», всего на стоянке собрались более десятка фур. Вскоре после организации стоянки к ней подъехал автобус с сотрудниками ОМОН, которые начали задержания.
Акции протеста дальнобойщиков против системы «Платон» проходят по всей России. Они связаны с введением с 15 апреля повышенной платы за проезд большегрузов. В Санкт-Петербурге после начала акций в середине апреля участники протеста были задержаны полицией.