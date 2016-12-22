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Губернатор насчитал 200 тыс. ям на дорогах в Подмосковье
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16:38
Губернатор насчитал 200 тыс. ям на дорогах в Подмосковье

В Подмосковье необходимо ликвидировать около 200 тыс ям на дорогах. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире программы «Вести-Москва» на телеканале «Россия 1», передает агентство «Москва».

«Мы знаем, где конкретно и что мы будем асфальтировать и ликвидировать», — сказал он. Воробьев отметил, что в некоторых городах Московской области нет ям вообще и установлен «эффективный» контроль за состоянием дорог. «Это вызывает сразу бурю эмоций», — заметил губернатор Подмосковья.

Воробьев привел в пример город Химки. Он отметил, что, когда было объявлено, что там нет на дорогах ям, жители стали искать их и фотографировать место, «где эта яма, наверное, может быть». «Это жизнь, но вместе с тем — это помощь жителей», — заметил губернатор Подмосковья. Он рассказал, что треть дорожных ям были найдены с помощью фотографий местных жителей, которые они выкладывали на портале «Добродел». Он пояснил, что на данный момент жители помогают подмосковным службам найти три ямы из десяти. По словам Воробьева, также результаты достигаются за счет работы дорожных инспекторов.

В 2016 году премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому на «неотложный» ремонт дорог в России необходимо направить 10,85 млрд руб, полученных в результате сбора платы с большегрузов системой «Платон». Данная сумма должна быть распределена между 24 российскими регионами, в том числе на ремонтные работы автотрасс в 20 городах. Самые крупные отчисления должны были получить Омская область, а именно в размере 750 млн руб, Карелия — 700 млн руб., и Волгоградская, Самарская и Саратовская области, которым планировалось выделить 650 млн руб. 

Теги
дороги, автомобильные дороги, автодороги
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