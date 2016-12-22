МИД ответил на публикацию статьи о «пропаганде Путина»

Российский МИД прокомментировал публикацию в британской газете The Times под заголовком «Пропаганда Путина». Высказанные в ней обвинения в адрес журналистов телеканала RT и агентства Sputnik российские дипломаты объяснили «журналистской ревностью»|, сообщает МИД.

В статье, опубликованной 5 мая, британское издание обвинило российские СМИ в «распространении дезинформации на английском и французском языке». По мнению авторов статьи, с помощью распространений «фейковых новостей» Кремль пытался вмешаться в процесс выборов в США и Франции. «Вне зависимости от истинных достоинств участников выборов на Западе, кампания дезинформации, организованная сказочниками Путина в Интернете — это угроза демократии», — подчеркивало издание.

В комментарии российского МИД отмечается, что «помимо ставших привычными инсинуаций на тему якобы вмешательства российских спецслужб посредством хакерских атак в предвыборные кампании в США и Франции, издание выплеснуло порцию негатива в адрес Russia Today (RT) и информагентства Sputnik».

При этом во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что RT и Sputnik прошли проверку британского медиарегулятора Ofcom. «Доподлинно известно, что под определение «недостоверность» не попал ни один из информационных продуктов, выпущенных сотрудниками этих российских медиа-компаний», — подчеркнули в МИД. При этом саму газету The Times российские дипломаты также обвинили в «распространении «фейковых» новостей». «Не исключаем, что возобладавшая над чувствами журналистская ревность подтолкнула редакцию The Times к клеветничеству по отношению к Russia Today (RT) и информагентству Sputnik», — говорится в заявлении МИД.

Кроме того, российское посольство в Великобритании также прокомментировало еще одну публикацию в той же газете, вышедшую под заголовком «Хакеры сделали нам последнее предупреждение». В качестве иллюстрации к этой статье журналисты издания использовали фотографию Владимира Путина на фоне экрана с вирусом Wanna Cry.

Российские дипломаты в официальном Twitter дипломатического представительства назвали эту иллюстрацию «дешевым трюком».