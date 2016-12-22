Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Общество
В Мексике толпа попыталась линчевать россиянина за оскорбления 07:26 «Коммерсантъ» сообщил об отправке в СИЗО экс-главы Маст-банка 05:50 Истребители ВВС США сопроводили гражданский самолет в Гонолулу 02:31 Роспотребнадзор не нашел рисков в партии сока с «химическим напитком» Вчера, 23:49 В СК рассказали детали взрыва газа в доме в Сочи Вчера, 23:24 Власти Москвы назвали сроки начала переселения жильцов из пятиэтажек Вчера, 22:49 Осужденного на 27 лет в США сына депутата Госдумы вновь отдали под суд Вчера, 22:42 В Сочи в результате взрыва газа в частном доме пострадали два человека Вчера, 22:42 Шепелев обжалует приговор по делу о деньгах на лечение Жанны Фриске Вчера, 22:18 Хуснуллин опроверг связь реновации с кризисом на строительном рынке Вчера, 21:24 Прокуратура назвала незаконным показ фильма «Экстремизму — нет» в школах Вчера, 20:59 Наехавшему на пешеходов на Таймс-сквер предъявили обвинения в убийстве Вчера, 17:20 Собянин назвал момент пикового переселения жителей хрущевок Вчера, 16:26 СМИ сообщили о частичном обрушении балкона жилого дома в центре Москвы Вчера, 16:25 Структура «Ростеха» займется выпуском препаратов против ВИЧ Вчера, 16:13 Суд обязал родственников Фриске вернуть почти 22 млн руб. «Русфонду» Вчера, 15:31 РПЦ заявила о тормозящих передачу Исаакия факторах Вчера, 15:21 После пожара в бане в Вологодской области сгорели 3 многоквартирных дома Вчера, 15:05 В Ульяновске 13 воспитанников детского сада заболели кишечным гриппом Вчера, 14:54 Reuters подсчитал доходы связанных с вероятной экс-женой Путина компаний Вчера, 14:52 Британия пообещала арестовать Ассанжа после выхода из посольства Эквадора Вчера, 13:29
Лента новостей 7:50 МСК
СМИ сообщили об изучении в Белом доме процедуры импичмента президента Политика, 06:40 «Коммерсантъ» сообщил об отправке в СИЗО экс-главы Маст-банка Общество, 05:50 CNN выступил с очередной анонимной утечкой о Трампе, Флинне и Кремле Политика, 05:47 В Ливии рассказали о 141 погибшем в результате атаки на базу ВВС Политика, 05:06 Депутат ЛДПР рассказал об этапировании осужденного на 27 лет в США сына Политика, 04:26 Бывший глава ФБР даст показания перед комитетом по разведке Сената Политика, 03:44 Reuters зафиксировал рекордное падение рейтинга Трампа Политика, 03:38 В результате взрывов в Багдаде погибли по меньшей мере 11 человек Политика, 03:08 Истребители ВВС США сопроводили гражданский самолет в Гонолулу Общество, 02:31 Пентагон рассказал о тактических новинках Трампа в борьбе с ИГ Политика, 02:08 Источники WP назвали нового подозреваемого из ближнего круга Трампа Политика, 00:53 Прокуратура попросила отправить Меламеда в СИЗО Бизнес, 00:52 Путин обсудил с членами Совбеза кибербезопасность Политика, 00:20 NYT опубликовала цитату со словом «crazy» со встречи Трампа и Лаврова Политика, Вчера, 23:51 Роспотребнадзор не нашел рисков в партии сока с «химическим напитком» Общество, Вчера, 23:49 В СК рассказали детали взрыва газа в доме в Сочи Общество, Вчера, 23:24 Куратор национальной платежной системы заработала больше всех в ЦБ Финансы, Вчера, 23:16 «Мегафон» полностью восстановил связь в Москве и Поволжье после сбоя Технологии и медиа, Вчера, 23:05 Власти Москвы назвали сроки начала переселения жильцов из пятиэтажек Общество, Вчера, 22:49 Осужденного на 27 лет в США сына депутата Госдумы вновь отдали под суд Общество, Вчера, 22:42 В Сочи в результате взрыва газа в частном доме пострадали два человека Общество, Вчера, 22:42 Шепелев обжалует приговор по делу о деньгах на лечение Жанны Фриске Общество, Вчера, 22:18 Лужков посоветовал правительству Москвы продолжать программу реновации Политика, Вчера, 21:56 «Еврохим» решил оспорить антидемпинговые пошлины Украины на удобрения Бизнес, Вчера, 21:52 Тимакова заработала 7,9 млн руб. в 2016 году Политика, Вчера, 21:29 Совбез России назвал нелегитимным удар США по Сирии Политика, Вчера, 21:28 Хуснуллин опроверг связь реновации с кризисом на строительном рынке Общество, Вчера, 21:24 США назвали условие прекращения ударов по поддерживаемым Сирией силам Политика, Вчера, 21:17
В Мексике толпа попыталась линчевать россиянина за оскорбления
Материалы по теме В Мексике неизвестные выбросили из самолета трех человек Власти Мексики объявили тревогу из-за кражи радиоактивных материалов В Мексике на топливном терминале Pemex произошел взрыв Неизвестные с ружьями и мачете напали на российских туристов в Мексике
07:26
В Мексике толпа попыталась линчевать россиянина за оскорбления

В Мексике в курортном городе Канкун сотни людей решили линчевать россиянина Алексея Макеева после публикации видео на Youtube, где он выкрикивал слоганы и оскорбления в адрес мексиканцев. Об этом сообщает издание Excelsior.

Как отмечает издание, люди собрались около дома Макеева после того, как о его местонахождении стало известно из социальных сетей. Собравшиеся заставили его выйти из дома, а затем толпа атаковала его. Во время потасовки россиянин ранил молодого человека ножом.

К тому времени, как приехала полиция, Макеев был сильно избит, отмечает Excelsior. Оба пострадавших были госпитализированы.

Как рассказал «РИА Новости» проживающий в Канкуне россиянин Александр Толмачев, Макеев произвел два выстрела в грудь мексиканца. По его словам, неясно выжил ли гражданин Мексики или нет.

Консул России в Мексике Дмитрий Болбот заявил, что в посольство поступает «противоречивая информация», что в результате потасовки Макеев пострадал и что он ранил мексиканца. «Мы ждем официального подтверждения», — ответил дипломатический представитель России.

Болбот также рассказал, что в России Макеев известен тем, что снимался в передаче «Чистосердечное признание». По словам консула, в ней говорилось о том, что Макеев нападал на граждан России и проходил принудительное лечение.

В свою очередь, в посольстве России в Мексике заявили, что почетный консул в Канкуне Армина Вольперт связалась с главой федеральной полиции штата Кинтана-Роо. После ее звонка к месту происшествия «подтянули бойцов». Также Вольперт вышла на контакт с Министерством иностранных дел Мексики, чтобы оно «взяло на контроль» произошедшее и защитило Макеева. 

Теги
Мексика, происшествия, оскорбления
Другие материалы РБК
АвтоВАЗ начал продажи юбилейной Lada 4x4
Сколько можно заработать на устаревших денежных знаках и ценных бумагах
Видео с водителем Maybach, нарушающим ПДД в Москве, проверит ГИБДД
Финалистка Уимблдона после матча назвала Шарапову обманщицей
В РФ начали массово лишать прав из-за противопоказаний к вождению
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку