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Политика
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В Ливии рассказали о 141 погибшем в результате атаки на базу ВВС
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05:06
В Ливии рассказали о 141 погибшем в результате атаки на базу ВВС

В результате нападения на базу ВВС Сирии в Ливии погиб 141 человек. Об этом сообщил представитель Ливийской народной Армии Ахмед Аль-Мисмари, передает Reuters.

По его словам, база была атакована в четверг,18 мая. Количество погибших было озвучено в субботу, 20 мая. Представитель ливийских военных отметил, что нападение было совершено на базу Брак Аль–Шати, которая находится на юге страны. Он отметил, что 103 погибших были членами Ливийской народной армии. Большинство их них принадлежали к 12 бригаде, которая была расположена на базе.

Аль-Мисмари рассказал, что военные были атакованы отрядом, известным как Третья Сила из города Мисрата на северо-западе Ливии. Он пояснил, что ранее данная группировка контролировала базу Брак Аль–Шати и номинально является союзником правительства национального соглашения в Триполи, которое поддерживает ООН.

Как отмечает Reutets, представители Ливийской народной армии и местные жители сообщили, что среди погибших были гражданские лица. Представитель Третьей Армии заявил местному ТВ, что убиты были те, кто был вооружен.

По данным правозащитной организации Human Rights Watch, которая ссылается на представителей медицинских служб, свидетелей, а также на видео- и фотоматериалы, атакующие убивали бойцов Ливийской народной Армии выстрелом в голову. Правозащитники отметили, что данные действия можно расценить как акт казни. Посол Ливии в ООН Мартин Коблер назвал атаку на базу беспричинной и ужасной и заявил, что она «подтолкнет (Ливию) к глубокому и затяжному конфликту».

Премьер-министр правительства Национального Соглашения Фаиз Сарадж заявил, что он подозревает министра обороны Ливии Махди Аль-Баргхати и командующего третьей силой Джамал Траики в нападении на базу. Серай подчеркнул, что он не отдавал приказа об атаке министерству обороны и призвал к прекращению огня между враждующими сторонами.

После свержения лидера Ливии Муаммара Каддафи в 2011 году в стране не было сформировано прочное правительство. В 2015 году при поддержке ООН было создано правительство национального единства в Ливии. Однако данные действия не одобрил признанный на международном уровне ливийский парламент, который заседает на востоке страны в городе Тобрук. Кроме того, в Ливии также существует правительство национального спасения Халифы аль-Гвейля.

В апреле генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о том, что в Ливии может вспыхнуть полномасштабный конфликт. По его словам, несмотря на то, что террористическая организация «Исламское государство» (запрещена на территории России) не контролирует территории в Ливии, ее боевики совершают нападения в разных районах страны. Кроме того, эскалация конфликта может быть связана со «множеством вооруженных группировок с конфликтующими программами», сказал Гутерриш. 

Теги
Ливия, вооруженный конфликт, военный конфликт
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