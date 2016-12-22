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Депутат ЛДПР рассказал об этапировании осужденного на 27 лет в США сына
Материалы по теме Осужденного на 27 лет в США сына депутата Госдумы вновь отдали под суд Сына депутата Госдумы приговорили в США к 27 годам за кибермошенничество
04:26
Депутат ЛДПР рассказал об этапировании осужденного на 27 лет в США сына

Отец осужденного в США на 27 лет за кибермошенничество Романа Селезнева, депутат Госдумы от ЛДПР Валерий Селезнев рассказал об этапировании своего сына в штат Джорджия. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Это, по всей видимости, простая формальность, потому что его переводили в течение достаточно долгого времени, мучительно. Такая система перевода для тех, кого они хотят подвергнуть какому-то насилию», — сказал Валерий Селезнев. По его словам, сын позвонил ему из пересылочной тюрьмы один раз.

Роман Селезнев был «в очень подавленном состоянии» и рассказал, что во время перевозки руки и ноги ему сковывают наручниками. «Либо в какие-то другие сковочные приспособления — я так и не понял», — отметил депутат Госдумы. «Это еще не все: затем руки скованы к скованным ногам... Это продолжалось несколько дней», — добавил Валерий Селезнев.

Депутат Госдумы добавил, что, когда его сын прибыл в Джорджию, он не связывался с ним, потому что поговорить с Романом Селезневым он может в том случае, если он ему позвонит. Селезнев-старший отметил, что другой возможности связаться с сыном у него

В пятницу, 19 мая, сообщалось, что Роман Селезнев предстал перед судом в штате Джорджия по делу о кибермошенничестве. Его обвиняют во взломе и краже банковских данных компании по обработке платежей RBS Worldplay, которая находится в городе Атланта в Джорджии. Всего были предъявлены обвинения 14 фигурантам дела из России, Эстонии, Молдавии, Украины, Нигерии и США и некому Владиславу Хорохорину с тройным гражданством, а именно украинским, российским и израильским.

По данными прокураты, хакеры присвоили себе более $9 млн из 2100 банкоматов. Как полагает прокурор, из этой сумму Селезнев получил $2 млн.

Селезнев был задержан спецслужбами США в июле 2014 года в международном аэропорту Мальдивской Республики, где он находился во время отпуска. В посольстве России в США в апреле 2016 года заявили, что арест Селезнева ​ был «незаконным». В российском представительстве назвали действия США «фактически похищением гражданина России с территории третьей страны»

Федеральный суд штата Вашингтон в Сиэтле приговорил в августе 2016 года Селезнева к 21 к 27 годам лишения свободы. В свою очередь, россиянин заявил, что дело в отношении него было политически мотивированным, и сказал, что он является политзаключенным. За два дня до заседания суда Селезнев дал признательные показания. 

Теги
Роман Селезнев, кибермошенничество, задержание россиян
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