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Прокуратура попросила отправить Меламеда в СИЗО
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Прокуратура попросила отправить Меламеда в СИЗО

Прокуратура попросила посадить под арест на полгода экс-главу «Роснано» Леонида Меламеда и бывшего финансового директора госкорпорации Святослава Понурова, которых обвиняют в растрате 220 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сторона обвинения озвучила свои требования в Черемушкинском суде Москвы в пятницу,19 мая, во время предварительных слушаний по делу. В прокуратуре пояснили, что арест необходим для беспрепятственного рассмотрения дела.

В свою очередь, защита попросила суд прекратить уголовное преследование Меламеда и Понурова в связи с отсутствием события и состава преступления и исключить из материалов дела некоторые материалы. Также защита ходатайствовала о том, чтобы вернуть дело в прокуратуру, так как во время предварительного расследования были допущены нарушения.

Кроме того, защитники Меламеда и Понурова отметили, что уголовное дело не может быть рассмотрено в настоящем виде, так как неясно, кому именно нанесли ущерб его фигуранты. «Роснано» не признало, что Меламед и Понуров нанесли своими действиями вред компании.

Суд огласит свое решение по прошениям сторон защиты и обвинения в понедельник, 22 мая.

По версии следствия, в 2007 и 2009 годах Меламед от лица «Роснано» заключил контракты с инвестиционно-финансовой корпорацией «Алемар», совладельцем которой он являлся. По контрактам корпорация должна была оказать консультационные услуги «Роснано» на сумму 220 млн руб. Следователи полагают, что под видом данных услуг Понуров и еще один фигурант дела, заместитель главы корпорации Андрей Малышев, в течение шести месяцев «незаконно перечисляли средства». Меламед своей вины не признает. Действующий глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявлял о том, что Меламед и Понуров не виновны.

Меламед находился под домашнем арестом с июля 2015 года. Как рассказали источники РБК, он был в своем доме в Серебряном Бору. Меламед освобожден из-под домашнего ареста 11 мая. Кроме того, был освобожден Понуров, который находился в СИЗО.

Меламед занимал должность генерального директора и являлся членом совета директоров «Роснано» с 2007 по 2008 год. 

Теги
растрата, «Роснано», Леонид Меламед, обвинение в растрате
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