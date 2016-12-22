Власти Москвы согласовали шествие и митинг против реновации 28 мая

Власти Москвы согласовали проведение марша и митинга против реновации жилья 28 мая. Об этом «Интерфаксу» заявила представитель департамента региональной безопасности Москвы Елена Романова.

По словам председателя московского отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина, акцию согласовали для участия 10 тыс. человек. Сбор участников акции пройдет с 13:00 до 14:00 около домов 21–24 по ул. Вавилова. После этого участники с 14:00 до 15:00 пройдут маршем по ул. Вавилова до дома № 46. После этого, с 15:00 до 16:00, состоится митинг.

Изначально заявку на проведение акции против реновации жилого фонда в Москве 28 мая подал оргкомитет партии ПАРНАС. К участию предполагалось 10 тыс. человек. «Мы планируем пройти от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Надеемся, что разрешат провести, ведь нет основания для отказа», — заявил РБК зампредседателя партии Константин Мерзликин 16 мая.

Документы на мероприятие еще не получены, заявил РБК 19 мая Константин Мерзликин. «Надеюсь хотя бы завтра будут, но нам еще днем заверили, что все согласовано. Мы получили не только демонстрацию, но и митинг. При это мы сами инициировали перемещение поближе к району Черемушки, где будет так называема реновация, и ставшего символом хрущевок», — рассказал политик.

Организаторы шествия требовали снять с рассмотрения Госдумы проекта закона о реновации, «реально» решить вопрос о расселении людей из жилья, которое находится в аварийном состоянии. Также организаторы просили, чтобы решения о сносе принимались по добровольному согласию всех жильцов. Заявители акции также требовали «сохранения культурно-исторического наследия города» во время проведения сносов жилья.

В Москве 14 мая на проспекте Сахарова прошел митинг против реновации. Акция, по данным, МВД, собрала 8 тыс. человек, по данным организаторов — до 30 тыс. человек. Участники мероприятия принесли плакаты с лозунгами: «Московская власть износилась!», «Москва против х-реновации!», «Несносные жители».