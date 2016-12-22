МВФ порекомендовал повысить в России возраст выхода на пенсию

Международный валютный фонд (МВФ) порекомендовал провести пенсионную реформу в России. Об этом говорится в заключительном заявлении по завершении миссии сотрудник МВФ 2017 года, опубликованном на сайте фонда.

Реформа должна предусматривать «законодательное повышение возраста выхода на пенсию». Это необходимо для предотвращения «негативных демографических тенденций».

Также в заключении МВФ перечислены приоритетные области развития России. В их числе названы права собственности, политика на рынке труда, инфраструктура, инновации и институциональная среда.​ С учетом «слабого проникновения» российских компаний на рынки за границей, МВФ также посоветовало «официальным органам» «активно стремиться к расширению масштаба и количества преференциальных торговых соглашений».

В начале февраля вице-премьер правительства России Ольга Голодец заявила, что решения о повышении пенсионного возраста нет. Так она прокомментировала сообщение газеты «Известия» о том, что принципиальное решение на этот счет уже принято. Позже Ольга Голодец призвала прекратить реформировать пенсионную систему. «Спокойные эволюционные меры по увеличению сборов, по усилению ответственности работодателей за уплату страховых взносов — вот спокойные шаги, которые позволят нам в конце иметь более высокие пенсии», — заявляла она в интервью телеканалу РБК.