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AliExpress запустил собственную неделю моды
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AliExpress запустил собственную неделю моды
Бизнес, 12:05
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AliExpress запустил собственную неделю моды

Китайский интернет-ретейлер AliExpress 22 мая запустил видеотрансляцию собственной недели моды — AliExpress Fashion Week. Об этом РБК рассказал представитель компании.

Проект запущен на платформе AliExpress Live. За неделю AliExpress проведет 60 трансляций с показов марок, продаваемых на площадке. Видео будет доступно в том числе на русском языке. Кроме того, часть показов будет проходить в павильонах AliExpress в Москве. В показах будут участвовать бренды JackJones, Aofly, Simplee, PioneerCamp, Selected и российские марки, которые продаются на «AliExpress Молл». Заказать товар можно будет в прямом эфире, говорит представитель AliExpress.

Интернет-ретейлер уже проводил подобные трансляции в России в марте 2017 года. Однако неделю моды устраивает впервые, пояснил представитель компании. Конверсия покупки в трансляциях в три раза выше обычной, уточнил директор по развитию бизнеса AliExpress в России Марк Завадский.

Теги: мода , AliExpress , интернет-магазин
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