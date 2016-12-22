Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналДеньгиQuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Ваш регион , верно?ДаНет
Весь мирБашкортостанВологодская областьЕкатеринбургКалининградКраснодарский крайНижний НовгородНовосибирскПермский крайРостов-на-ДонуСанкт-Петербург и областьТатарстанТюменьЧерноземье
Политика
Путин назначил уполномоченного России при ЕСПЧ 16:52 Костин назвал «сумасшедшим домом» ситуацию в конгрессе США 19:08 NYT узнала о попытке Москвы завербовать «агента влияния» в конгрессе США 18:39 Киев не подтвердил данные ФСБ о росте числа въезжающих в Крым 18:19 Подмосковных школьников отправят праздновать выпускной в парк Минобороны 18:15 «Мемориал» признал политзаключенными трех осужденных за госизмену по СМС 18:14 Революция против революционеров: что ждет Венесуэлу 18:10 Росгвардия обучит специалистов для мониторинга соцсетей 18:01 МИД назвал нарушением удар США по сирийским войскам 17:53 Госдума поддержала законопроект о «крепостном праве» для одномандатников 17:50 Кремль назвал темы встречи Путина и президента Филиппин Дутерте 17:28 Министр энергетики Украины потребовал конфисковать уголь из Донбасса 17:21 ФБК обвинил бизнесмена Пригожина в создании картеля на 23 млрд руб. 17:12 Госдума поддержала законопроект о лишении гражданства за терроризм 16:58 Путин объявил благодарность владельцу «Спартака» Леониду Федуну 16:47 Брюссель назначил дату старта переговоров по Brexit 16:28 МИД Украины опроверг вызов посла страны к папе римскому в Ватикан 16:10 В Петербурге пришли с обысками к гражданке Финляндии и предпринимателю 15:32 Госдума поддержала отмену открепительных и перенос президентских выборов 15:05 Центробанк сообщил о пострадавших от WannaCry российских банках 14:41 Bloomberg рассказал об обеспокоенности Кремля по поводу будущего Трампа 14:23
Лента новостей 19:25 МСК
Совет директоров «Газпрома» предложит лишить вознаграждения Улюкаева Бизнес, 19:13 Костин назвал «сумасшедшим домом» ситуацию в конгрессе США Политика, 19:08 Лучшие предложения рынка наличной валюты  19:00   USD НАЛ. Покупка 56,94 Продажа 57,10 EUR НАЛ. 63,69 63,71 «Яндекс.Такси» отключил минимальную плату из-за сбоя в работе «МегаФона» Технологии и медиа, 18:50 NYT узнала о попытке Москвы завербовать «агента влияния» в конгрессе США Политика, 18:39 Киев не подтвердил данные ФСБ о росте числа въезжающих в Крым Политика, 18:19 Подмосковных школьников отправят праздновать выпускной в парк Минобороны Политика, 18:15 «Мемориал» признал политзаключенными трех осужденных за госизмену по СМС Политика, 18:14 Революция против революционеров: что ждет Венесуэлу Евгений Бай политический обозреватель Мнение, 18:10 Украина введет заградительные пошлины на шоколад из России Экономика, 18:07 Росгвардия обучит специалистов для мониторинга соцсетей Политика, 18:01 МИД назвал нарушением удар США по сирийским войскам Политика, 17:53 Госдума поддержала законопроект о «крепостном праве» для одномандатников Политика, 17:50 Кремль назвал темы встречи Путина и президента Филиппин Дутерте Политика, 17:28 Министр энергетики Украины потребовал конфисковать уголь из Донбасса Политика, 17:21 Наехавшему на пешеходов на Таймс-сквер предъявили обвинения в убийстве Общество, 17:20 ФБК обвинил бизнесмена Пригожина в создании картеля на 23 млрд руб. Политика, 17:12 Мария Шарапова отказалась просить приглашение на Уимблдон Спорт, 17:05 Скончался вице-президент «Ростелекома» Наум Мардер Технологии и медиа, 17:04 Госдума поддержала законопроект о лишении гражданства за терроризм Политика, 16:58 «МегаФон» пообещал восстановить голосовую связь в ближайшие часы Технологии и медиа, 16:55 Путин назначил уполномоченного России при ЕСПЧ Политика, 16:52 Путин объявил благодарность владельцу «Спартака» Леониду Федуну Политика, 16:47 Брюссель назначил дату старта переговоров по Brexit Политика, 16:28 Собянин назвал момент пикового переселения жителей хрущевок Общество, 16:26 СМИ сообщили о частичном обрушении балкона жилого дома в центре Москвы Общество, 16:25 Кручу-верчу, заработать хочу: как спиннеры захватывали мир и Россию Свое дело, 16:20 Глава Sports.ru прокомментировал иск «Матч ТВ» Бизнес, 16:20
Путин назначил уполномоченного России при ЕСПЧ
Материалы по теме Путин уволил уполномоченного России при ЕСПЧ Георгия Матюшкина Путин назначил Орешкина управляющим от России в ЕБРР Ссылка с повышением: почему Путин назначил Бречалова главой Удмуртии Путин назначил нового главу службы судебных приставов
16:52
Путин назначил уполномоченного России при ЕСПЧ

Президент Владимир Путин назначил заместителя министра юстиции Михаила Гальперина уполномоченным России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее должность уполномоченного России при ЕСПЧ занимал Георгий Матюшкин. Путин освободил его от должности в конце марта. Этот пост он занимал с 2008 года.

В разговоре с РБК Матюшкин тогда пояснил, что ушел в отставку по собственному желанию. Он уточнил, что продолжительное время не сможет исполнять свои обязанности, поскольку ему предстоит операция, а после этого — долгое восстановление.

Михаил Гальперин занимал пост замминистра юстиции России с сентября 2015 года. С 2012 по 2015 год он возглавлял департамент экономического законодательства Министерства юстиции. Ранее он работал заместителем директора департамента международного права и сотрудничества, а в период с 2010 по 2011 год был начальником отдела регулирования и контроля в сфере исполнения судебных актов департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой.

​Гальперин окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «юриспруденция», является кандидатом юридических наук. Был награжден почетной грамотой президента России. 

Теги
ЕСПЧ, Владимир Путин, уполномоченный России при ЕСПЧ, Михаил Гальперин
Другие материалы РБК
Новая схема мошенничества: жертвы лишились уже десятков тысяч долларов
Эксперты рассказали, где выгоднее всего открыть рублевый вклад
Дочь московского чиновника блеснула на вечеринке в Турции (фото)
Лучшим зданием в Европе признали ровесника советских хрущевок (фото)
Сколько можно заработать на устаревших денежных знаках и ценных бумагах
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку