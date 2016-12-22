Путин назначил уполномоченного России при ЕСПЧ

Президент Владимир Путин назначил заместителя министра юстиции Михаила Гальперина уполномоченным России при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее должность уполномоченного России при ЕСПЧ занимал Георгий Матюшкин. Путин освободил его от должности в конце марта. Этот пост он занимал с 2008 года.

В разговоре с РБК Матюшкин тогда пояснил, что ушел в отставку по собственному желанию. Он уточнил, что продолжительное время не сможет исполнять свои обязанности, поскольку ему предстоит операция, а после этого — долгое восстановление.

Михаил Гальперин занимал пост замминистра юстиции России с сентября 2015 года. С 2012 по 2015 год он возглавлял департамент экономического законодательства Министерства юстиции. Ранее он работал заместителем директора департамента международного права и сотрудничества, а в период с 2010 по 2011 год был начальником отдела регулирования и контроля в сфере исполнения судебных актов департамента по вопросам правовой помощи и взаимодействия с судебной системой.

​Гальперин окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «юриспруденция», является кандидатом юридических наук. Был награжден почетной грамотой президента России.