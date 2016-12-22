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Двигатель флагмана ВМС Украины сломался сразу после ремонта
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Двигатель флагмана ВМС Украины сломался сразу после ремонта

Флагман ВМС Украины «Гетман Сагайдачный»

Фото: Украинское Фото

Дизельный двигатель флагмана ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» сломался сразу после ремонта. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Украины.

Ремонт флагмана проводился в рамках государственного оборонного заказа. В сообщении указано, что, несмотря на нарушение условий контракта, предприятие-подрядчик не устранило дефекты двигателя по гарантии в срок. Военная прокуратура требует взыскать с подрядчика 668 тыс. грн (около $25 тыс.).

Флагман ВМС Украины «Гетман Сагайдачный» отправили на техосмотр в плавучий док Черноморского судоремонтного завода в мае 2017 года. Он был впервые направлен на ремонт на этом заводе. Ремонтные работы включали в себя замену бортовой арматуры корабля, чистку и покраску корпуса корабля. На его ремонт было выделено 14,5 млн грн (около $540 тыс.).

Флагман стал частью ВМС Украины в 1993 году. 

Теги
Украина, двигатель, ВМС, Гетман Сагайдачный
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