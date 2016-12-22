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Большинство россиян заявили об отсутствии желания отдыхать за границей
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03:44
Большинство россиян заявили об отсутствии желания отдыхать за границей

Большинство россиян сообщили о том, что они никогда не отдыхали на таких популярных зарубежных курортах, как ​Турция, Египет, Таиланд, Испания, Кипр и ОАЭ. Об этом свидетельствуют результаты опроса Левада-центра, оказавшиеся в распоряжении газеты «Известия».

Согласно данным социологов, как пишет издание, 81% опрошенных заявили, что они ни разу не были в Турции. При этом, по информации исследователей, единожды эту страну посещали только 13% респондентов, а два-три раза там были всего 5% россиян.

Однако несмотря на это, как замечают «Известия», 68% опрошенных ехать туда и не собирались, а 22% респондентов, в свою очередь, допустили, что «возможно когда-нибудь» поедут в эту страну. Посетить Турцию в этом году, как пояснили специалисты, согласно опросу, планируют только 3% россиян.

В это время на Кипре, как показал опрос Левада-центра, никогда не отдыхали 96% опрошенных. Один раз на острове были 3% россиян, и только 1% — ездили на Кипр неоднократно. Тем не менее отсутствие желание посетить этот остров высказали, как пишет газета, 67% респондентов, еще 24% — не исключают, что посетят Кипр, а отдых на острове в 2017 году уже запланировали «2–3%» россиян.

Также большинство россиян (96%), как выяснили социологи, ни разу не были в Испании. Единожды эту страну, как отмечают «Известия», посетили 4% опрошенных, 67% россиян, в свою очередь, ехать туда не планируют и только 24% — может быть, поедут. А на отдых в Испанию в этом году, по данным исследователей, отправятся «3–4% граждан».​

Также проводить отпуск в Египте, как сообщили исследователи, не хотят 68% респондентов. 88% россиян там, по данным Левада-центра, никогда не были, а 23% — не исключили своей поездки в эту страну. В то время как в 2017 году туда на отдых планируют отправиться 3% опрошенных.

Грецию тем временем ни разу не посещали 94% респондентов. Возможность посетить эту страну допускают 24% россиян, 68% — туда не собираются.

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), согласно результатам исследования, никогда не отдыхали 96% граждан России, причем 70% не планировали этого делать, а 22% — сомневаются — стоит ехать туда или нет.

В это же время в Таиланде, по данным социологов, ни разу не были 93% респондентов, не желают там отдыхать 67% опрошенных, рассматривают вариант такой поездки 24% россиян, а «3–4%» собираются туда в 2017 году.

​​Опрос Левада-центра, как замечают «Известия», был проведен в период с 21 по 24 апреля. Участие в нем приняли 1,6 тыс. человек из 137 населенных пунктов в 48 субъектах России.

Ранее, 17 января, стало известно о том, что в 2016 году граждане России стали реже летать за рубеж. Это следовало из данных российских аэропортов. При этом среди основных причин подобной динамики эксперты называли, в том числе, экономический кризис, а также временное закрытие таких популярных направлений, как Египет и Турция. 

Теги
отдых, россияне, поездки за границу
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