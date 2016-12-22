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Россельхознадзор ограничил поставки молочной продукции из Белоруссии
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Россельхознадзор ограничил поставки молочной продукции из Белоруссии

Россельхознадзор ввел ограничения на поставки молочной продукции с ряда белорусских предприятий. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Ограничения, как пояснили в Россельхознадзоре, коснутся, в частности, поставок ​в Россию сухого молока, сыра, масла и сухой молочной сыворотки. Поставки, согласно данным пресс-службы ведомства, временно запрещены с ОАО «Кобринский маслодельно-сыродельный завод», ОАО «Молодечненский молочной комбинат», ОАО «Молочная компания Новогрудские дары», ОАО «Пружанский молочный комбинат» и ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», а также с любанского филиала предприятия.

Подобное решение, по информации представителей Россельхознадзора, было связано с тем, что «в последнее время приобрели систематический характер» случаи «поступления в Россию из Белоруссии животноводческой продукции с нарушением ветеринарно-санитарных требований и норм Евразийского экономического союза и Российской Федерации».

В понедельник, 15 мая, как напомнили в ведомстве, на площадке Минсельхоза России с белорусской стороной были проведены переговоры, после которых Россельхознадзор обратился в департамент ветеринарного и продовольственного надзора Минсельхоза Белоруссии с просьбой приостановить ветеринарную сертификацию в Россию «продукции высокого риска».

Однако белорусская сторона, как уточнили в ведомстве, на просьбу России «должным образом не отреагировала». «В тоже время в отношении ряда белорусских предприятий специалистами Россельхознадзора были выявлены повторные нарушения», — пояснили в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

Ранее, 15 мая, Россельхознадзор усилил лабораторный контроль девяти предприятий из Белоруссии. Также ограничения на поставку продукции были введены с предприятий ПУП «Молочный полюс» (из-за повторного выявления остатков норфлоксацина и офлоксацина, а также пенициллина и тилозина в сухом обезжиренном молоке) и из-за случаев нарушения качественного состава в продукции ООО «Камчатская рыба». 

Теги
поставки, Белоруссия, молочная продукция, Россельхозадзор
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