СК арестовал замглавы ФСИН по Ростовской области за взятку в 2 млн руб

Следственный комитет возбудил уголовное дело против заместителя начальника Главного управления ФСИН по Ростовской области Сергея Ральникова за получение им взятки в 2 млн руб. Об этом говорится на сайте СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное в особо крупном размере). По версии следствия, с июля 2016 года по апрель 2017 года Ральников поэтапно получил от замдиректора коммерческой организации взятку в размере не менее 2 млн руб. Полная сумма взятки должна была составить 2,6 млн руб.

Замдиректора передавал деньги за организацию Ральниковым беспрепятственного приема товаров коммерческих организаций «для нужд уголовно-исполнительной системы» и за перечисление на счета организаций оплаты за товар.

В отношении Ральникова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В СК отметили, что устанавливаются другие должностные лица регионального ГУ ФСИН, причастные к этому преступлению.



